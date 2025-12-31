星宇航空台中-東京航線 115年3月底開航

（中央社記者余曉涵台北31日電）星宇航空今天宣布，明年3月30日將開航台中-東京航線，規劃每週4班，以Airbus A321機型執飛，這也是目前唯一由台中直飛東京的定期航班。

東京作為日本的政治、經濟與文化核心，是台灣最重要的國際往來城市之一。鎖定台灣旅客赴日本的龐大市場，星宇航空今天發布新聞稿表示，台中擁有穩定且成熟的國際客源，因此明年3月30日開航台中-東京航線後，可望大幅降低中南部旅客的交通與時間成本。

根據星宇航空規劃，台中-東京航線規劃每週4班，以Airbus A321機型執飛。

星宇航空表示，也攜手旅行社業者推出多元化的台中-東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線。

星宇航空目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日起又將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。

另外，台灣虎航日前則開航高雄-熊本、台南-熊本航線及台南-沖繩航線，要搶攻中南部旅日市場；AirAsia日前宣布啟動吉隆坡直飛伊斯坦堡航班，台灣旅客可從台北直飛吉隆坡後前往土耳其。（編輯：張雅淨）1141231