星宇航空台北直飛鳳凰城1/15啟航！林佳龍憶星宇六年發展歷程，盼促台美攜手打造「聯合艦隊」

星宇航空桃園-鳳凰城航線1/15啟航，外交部長林佳龍周五（1/16）分享，他也參與首航儀式，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）搭乘首航班機返美，讓這段台美情誼，從地面延伸到雲端，台美關係也隨航線持續加溫。 林佳龍期許，能以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時，也共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性，為下一個世代奠定更民主、更和平、更繁榮的世界。

星宇台北、鳳凰城航線啟航 林佳龍出席首航儀式

星宇航空1/15開航美國鳳凰城，為其北美第五個航點，首航班機於1/15晚間8時45分首航，由董事長張國煒親自駕駛。星宇規劃該航線初期每周3班，並計劃在3月增加至每周4班，顯示鳳凰城與台灣兩地商務及旅遊交流的需求成長。

林佳龍周五在臉書以「鳳凰城 直航起飛深化台美情誼」為題，分享在張國煒親自執飛下，星宇航空桃園直飛鳳凰城航線正式啟航。他表示自己也出席首航儀式，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌搭乘首航班機返美，「讓這段台美情誼，從地面延伸到雲端，台美關係也隨航線持續加溫」。

回顧星宇六年來歷程 林佳龍：讓台美連結更緊密

林佳龍回顧，星宇航空在他擔任交通部長期間，完成五階段適航認證，並於2020年初正式開航。他回顧，短短六年，星宇從無到有、穩健成長，如今再開闢鳳凰城直飛航線，航線網路已涵蓋30個城市、35條航線，展現生氣勃勃的企圖心，也讓台美之間的連結更加緊密。

林佳龍說，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，吸引許多工程師與家庭移居當地，爌肉飯、珍珠奶茶、鹽酥雞逐漸成為在地熟悉的台灣味。

林佳龍也表示，近年來，在當地出生的「台積寶寶」已多達三百多位；再加上豐富的牛仔文化，以及羚羊峽谷等世界級天然景致，預計商務往來、探親交流與觀光需求都將持續成長，直飛鳳凰城航線深具潛力。

林佳龍：將積極提升鳳凰程服務能量 讓台美交流更直接密切

林佳龍強調，外交部將積極提升當地的服務能量，讓國人都能享有來自台灣的關懷與照顧，而他也期待有機會可以搭乘直航班機，造訪鳳凰城這個美麗的城市。

林佳龍表示，台美關係持續深化，美國各州在台設立辦事處的數量不斷增加，僅在2025年，奧克拉荷馬州、田納西州與愛荷華州便相繼宣布來台設處；截至目前，已有22個州政府及關島在台設立23個辦事處，讓台美的交流更加直接且密切。

期許商務航班促進台美關係 林佳龍盼打造聯合艦隊、共創民主繁榮

林佳龍接著說，同時，AI科技浪潮推動半導體與AI產業快速擴張，美國也正堅定鞏固其在AI領域的全球領導地位。他相信在半導體與AI供應鏈上都居於關鍵位置的台灣，必然是美國最重要、也最值得信賴的合作夥伴。

林佳龍最後也期待以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時，也共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性，為下一個世代奠定更民主、更和平、更繁榮的世界。

