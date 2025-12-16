星宇航空台北馬尼拉航線重啟首航 菲律賓三大航點每週七班天天直飛

星宇航空馬尼拉航線將以A321neo客機飛航，每週七班，天天直飛。（星宇航空提供）

記者傅希堯／台北報導

星宇航空16日重啟飛 台馬尼拉航線，提供每日一班早去午回服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，為往返兩地的旅客提供更穩定且高效率的飛航選擇。

星宇航空指出，台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到兩小時的直飛航程，星宇航空此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程，無論是短期商務、返鄉探親，或城市型旅遊，皆能輕鬆銜接、從容出行。

馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。（星宇航空提供）

星宇航空表示，隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空也同步推出馬尼拉、宿霧、克拉克等菲律賓三航點限時優惠專案，「菲」常好玩，說走就走！，即日起至12月31日前，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1000優惠，讓旅客可以一次體驗菲律賓的多元魅力，限量500份。

馬尼拉黎剎公園是菲律賓觀光客必打卡之處，到此感受菲律賓的歷史與文化氛圍。（星宇航空提供）

星宇航空表示，將持續以新世代機隊、細緻服務與精品化飛行體驗為核心，穩健拓展亞洲與北美市場。所有航班相關資訊與訂位服務，歡迎旅客至星宇航空官方網站 www.starlux-airlines.com查詢。