星宇航空台北-鳳凰城航線正式開航 北美第五航點

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空台北－鳳凰城首航班機 JX026 於當地時間 1/15 17:55順利抵達鳳凰城天港國際機場(PHX)，並於當地舉辦首航剪綵儀式，星宇航空執行長翟健華正式宣告台北-鳳凰城航線啟航。

星宇航空15日正式開航北美的第五個航點 – 鳳凰城，鳳凰城航線昨日首航儀式，鳳凰城市長Kate Gallego特別率領市府代表團跨州飛抵台灣親自出席，而今日翟健華也致贈A350-1000飛模予鳳凰城市長Kate Gallego。

翟健華表示，鳳凰城不僅具備強大的商業與旅遊潛力，也擁有豐富的觀光資源。近年來隨著大量科技企業進駐，鳳凰城已發展為創新產業重鎮，展現出觀光與科技並進的多元魅力。星宇航空持續強化亞洲與北美之間的航網布局，並透過與美國航空合作，旅客搭乘星宇航空抵達鳳凰城後可銜接美國航空航班前往超過40個美國內陸航點。此合作也將串聯星宇航空綿密的東南亞航線，吸引更多往返亞洲與鳳凰城間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，台北-鳳凰城航線的啟航，不僅將帶動觀光發展、強化商業連結，也為尋求在鳳凰城地區投資的企業創造全新機會，同時進一步提升鳳凰城作為全球城市的地位，且此航線將為鳳凰城帶來更多就業機會、經濟成長及發展動能。

星宇航空台北-鳳凰城航線開航初期每週三班飛航，並計劃於三月增班為每週四班。星宇航空目前北美航點擴及北美五大航點：洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地，共多達30個城市、35條航線。

