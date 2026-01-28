星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形
〔記者王憶紅／台北報導〕 星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。
劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時間帶的關係，星宇航空將台中機場開闢為第二營運基地。
劉允富分析，與深夜從臺中出發前往桃園機場搭乘早班機相比，從臺中機場出發具有顯著的時間成本優勢，且便利性足以支撐高於高鐵的票價。
就戰略上，臺中機場的客源腹地廣大，往南可觸及嘉義，往北能吸引苗栗的旅客，同時涵蓋南投、彰化等中部縣市，且臺中本身人口眾多，潛在客群龐大。而高雄的客源腹地主要向南及向東延伸，且高雄機場市場已趨於成熟且競爭異常激烈，國航及眾多廉價航空均已進駐，主要航線幾近飽和。
另外，劉允富說，中科及台積電等高科技產業聚落為臺中帶來了穩定的商務及旅遊需求，甚至對新竹的旅客而言，前往臺中機場亦不失為一個便捷的選擇，綜合考量，臺中機場已成為星宇航空的第二營運基地，為航網部署提供了堅實的基礎。
