星宇航空宣布開航台中－東京 明年3月30日正式起飛

星宇航空今（12/30）日宣布，將於明（2026）年3月30日正式開航「台中－東京」定期航線，規劃每週4班，全程採用Airbus A321機型執飛，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，進一步連結中台灣與日本首都圈，深化台中作為區域國際門戶的角色。

星宇航空指出，東京為日本的政治、經濟與文化核心，也是台灣最重要的國際往來城市之一。台中擁有穩定且成熟的國際旅運市場，過去中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，新航線開航後，將可大幅降低中南部旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更便利且直覺的選擇。

依星宇航空規劃，台中－東京航線每週4班，以A321機型提供服務，滿足自由行、商務往返、返鄉探親等多元旅運需求。星宇航空也同步攜手旅行社業者，推出多元化的台中－東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈及周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，提供中部旅客更多元的日本旅遊選擇。

星宇航空表示，台中航網布局持續深化，目前已自台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，並預計2月13日再新增宮古島航線。未來將持續以旅客需求為核心，打造更貼近中部市場的國際航線，為中部旅客提供更便利的航程選擇。

此外，其他航空公司亦積極布局中南部與國際航線市場，台灣虎航日前已開航高雄－熊本、台南－熊本，以及台南－沖繩航線，搶攻中南部旅日市場；AirAsia則宣布啟動吉隆坡直飛伊斯坦堡航班，台灣旅客可自台北轉機前往土耳其。

