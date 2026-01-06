星宇航空年終獎金1個月引不滿 張國煒盼員工諒解

（中央社記者葉臻桃園6日電）星宇航空今年年終獎金1個月，引發員工不滿。星宇航空董事長張國煒今天受訪時表示，去年就開始籌備今年14架新機的交付，是很大挑戰，成本壓力也相對大，年終部分希望員工諒解。

星宇航空指出，全台第一架，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，由張國煒率團赴法國土魯斯Airbus總部參與交機並駕駛返台，今天上午10時抵達桃園國際機場。

張國煒在桃機接受媒體聯訪時表示，本來應該是去年11月就交機，但因為一些小問題延到現在，相關手續大概會在1個月內完成，預計在農曆過年前投入到日本線，初期規劃是東京。

張國煒也說，今年預計交付14架新機，將是第一次在1年內交機這麼多台，對星宇來說是非常大的挑戰，不管是空服員或飛行員的訓練都是從去年開始，所以去年成本相對壓力很大，知道員工對年終的部分有點不滿意，但請大家諒解。（編輯：林恕暉）1150106