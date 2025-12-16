星宇航空復飛馬尼拉航線 菲律賓航班每週23班

【記者趙筱文／台北報導】星宇航空台北－馬尼拉航線今（16）日正式重啟首航，提供每日一班「早去午回」的直飛服務，重新串聯台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，為商務、探親與旅遊旅客帶來更穩定且高效率的飛航選擇。

台菲兩地往來向來密切，在台工作的菲律賓人口已超過16萬人，目前雙方互給14天免簽待遇，加上航程不到兩小時，直飛優勢明顯。星宇航空此次恢復台北－馬尼拉航線，透過早去午回的班表設計，讓旅客能更靈活運用完整一天行程，無論是短期出差、返鄉探親，或城市型旅遊，都能輕鬆銜接、從容出行。

隨著馬尼拉航線回歸，星宇航空在菲律賓的航網已完整涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班。透過多航點布局，進一步提升整體運能與行程彈性，也讓旅客在跨城市移動與轉機規劃上更具選擇空間。

配合航線重啟，星宇航空同步推出菲律賓三大航點限時優惠專案「『菲』常好玩，說走就走！」。即日起至12月31日止，旅客至星宇航空官網購買2026年2月13日前自台北出發、前往馬尼拉、宿霧或克拉克的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享新台幣1,000元折扣，限量500份。

星宇航空台北-馬尼拉航線航班時刻表。星宇航空提供

