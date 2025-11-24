星宇航空拒載遭求償31萬！法院「1原因」判留學生敗訴

1名何姓男子向星宇航空求償新台幣31萬餘元。（示意圖／翻攝自Facebook／STARLUX Airlines）

1名何姓男子原計畫於去年搭乘星宇航空前往美國就學，卻在登機前被航空公司告知不符合入境規定而拒絕載運，為此向星宇航空求償新台幣31萬餘元。士林地方法院審理後認定，星宇航空事前已向美方求證，何男的抵達時間早於美國規定「開學前30日內」才能入境的規定，並非無故拒載，判決何男敗訴。

據《三立新聞網》報導，何男表示，2023年7月14日原訂搭乘星宇航空班機前往美國洛杉磯就學，卻在登機前遭航空公司地勤人員攔下，理由是其入境文件有問題，拒絕讓他登機。

廣告 廣告

何男指出，由於無法如期前往美國造成房屋租金、搬家費等損失，也對其精神造成壓力，遂向星宇航空求償31萬餘元。

星宇航空則表示，7月14日地勤人員依規核對何男的學生入境文件時，發現他預計抵達日期早於美國聯邦移民法規所規定的開學前30日內入境期間。

公司隨後聯絡美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）確認，即使何男搭機抵達，美國也會拒絕其入境，因此依法拒絕讓他登機，並非無故拒載。

對此，士林地院審理後認為，航空公司已向美方查證確認，何男未能提出其權利遭侵害或具體損害的證據，因此判其請求損害賠償無理由，全案駁回。判決仍可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因