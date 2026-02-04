星宇航空插旗歐洲 開闢台北布拉格直飛航線
（中央社記者江明晏台北4日電）布拉格機場訊息指出，台灣航空公司星宇航空將開闢首條歐洲航線，推出布拉格—台北直飛航班，新航線預計於今年8月1日啟航，初期每週營運3班，自10月起增為每週4班；星宇航空證實消息，先前也透露今年將首度插旗歐洲，開拓2個航點。
布拉格機場發布新聞訊息指出，布拉格將成為台灣航空公司星宇航空的首個歐洲目的地，一條全新的直飛長程航線將連接布拉格和台北；布拉格機場深信此一定期航線將進一步促進捷克與台灣之間的觀光發展，根據估計，該航線首年雙向旅客人數可望超過9.5萬人次。
星宇航空將於這條長程航線上使用A350-900客機，機上設有頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙4種艙等，總座位數為306席。
官網訊息指出，星宇航空布拉格—台北航線將自8月1日起對旅客開放，每週二、四、六自布拉格出發；自10月起，每週將新增週一航班，使航班頻率提升至每週4班。除直飛台北外，旅客也可透過星宇航空的亞洲航網轉機。
星宇航空執行長翟健華表示，將布拉格做為星宇航空首個歐洲航點，布拉格一直是台灣旅客青睞的旅遊目的地，且隨著半導體產業合作日益緊密，台捷之間的航空需求可望持續成長，台灣作為亞洲的重要樞紐，星宇航空完整的亞洲航網將提供旅客轉機體驗。
中華航空則在2023年首航捷克首都布拉格，提供台北-布拉格直飛往返服務。
翟健華先前表示，今年星宇航空將進入交機高峰期，一口氣新增14架新機，同時會大幅拓展航網版圖，並拓展到歐洲市場，預計開拓2個新航點。
目前為止星宇航空機隊規模為29架，後續將進入交機高峰，今年將達到43架，一口氣新增14架，2033年將達68架。（編輯：楊凱翔）1150204
