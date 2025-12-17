星宇航空攜手台中米其林名店 全新機上餐2026年上線

（中央社記者余曉涵台北17日電）星宇航空攜手台中米其林一星的「元紀．台灣菜」，在長程線的商務艙及頭等艙以「家的味道」為核心，推出全新機上餐，預計明年1月上線。

越來越多航空公司與米其林餐廳合作，讓旅客在空中也能吃到美味餐點，像是華航日前宣布與米其林必比登推介的雙月以及米其林綠星的小小樹食合作。

星宇航空今天表示，與獲得2024、2025年米其林一星的「元紀．台灣菜」合作，推出全新的長程線機上餐點，以「家的味道」為核心精神，將屬於台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，完整呈現在航程當中。

星宇航空表示，「元紀．台灣菜」以台灣在地食材為本，融合多元文化與當代美學，在傳統之中注入創新思維，讓料理承載情感與故事。

星宇航空表示，這次合作首度以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，考量乘客於飛行休息前的用餐需求，提供分量適中、用餐時間精簡的精緻選項。

星宇航空也宣布與台灣精品級茶飲品牌吃茶三千合作，在桃園機場第二航廈貴賓室提供2款精選現萃飲品，將台灣茶文化呈現給旅客。

另外，阿聯酋航空日前表示，獲得第32屆世界旅遊大獎（World Travel Awards）5項大獎。達美航空則在商旅雜誌Business Travel News（BTN）航空調查中，連續15年被評為商務旅客首選航空公司，也連續第2年獲得富比士旅遊指南2025 Verified Travel Awards「全美最佳航空公司」。（編輯：張雅淨）1141217