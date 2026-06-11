星宇航空攜手星巴克推聯名商品 Bearista熊最吸睛

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記者李佩玲／臺北報導

星宇航空今（11）日宣布攜手星巴克推出11款全新聯名系列商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物，其中又以換上星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物最為吸睛，聯名系列商品將自6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市購買。

星宇航空說明，此次聯名系列首波共推出11款商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物，其中最吸睛的，莫過於換上星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物，從手拿星巴克咖啡杯的機師熊吊飾組、適合旅途中隨身攜帶的便利單杯提袋與飛行托特包，到拖著行李箱準備登機的機師熊造型收納筒，以及超萌旅行頸枕等，品項豐富。

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除了Bearista機師熊系列，還有將許多機上元素化身成日常生活中的趣味小物，讓航空迷將飛行儀式感直接搬到生活之中。如STARLUX迷你餐車收納盒以機上餐車為靈感打造，可收納各式文具與小物；STARLUX集裝箱收納套則將航空貨運集裝箱縮小成迷你版本，方便收納藍牙耳機；而靈感來自機艙安全帶扣的STARLUX安全帶扣折疊收納包，不只造型吸睛，也兼具輕巧與實用性。

杯款部分同樣亮點十足，STARLUX飛行探索不鏽鋼杯以行李條為設計靈感，融合星宇航空標籤元素，杯身標示VIP及First Class，輕鬆提升旅行尊榮感；STARLUX白登機證馬克杯與STARLUX黑登機證馬克杯則以登機證為設計概念，融合星宇航空美學與星巴克品牌故事。其中航班號碼JX1912致敬全球第一家星巴克西雅圖創始門市的門牌號碼，座位號碼1A象徵頭等艙尊榮體驗，而MAR 28則代表在地星巴克的誕生日。

星宇航空與星巴克聯名系列11款商品將自6月17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市購買（結帳時需使用星禮程支付），同日中午12時於星巴克線上門市接力上架，並於6月18日起全面正式開賣。

星宇航空與星巴克聯名系列商品中最吸睛的，莫過於換上星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物。（星宇航空提供）

星宇航空攜手星巴克推出全新聯名系列商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物。（星宇航空提供）