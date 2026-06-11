星宇航空攜手星巴克 機師熊周邊商品17日登場

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（中央社記者余曉涵台北11日電）星宇航空今天宣布攜手星巴克推出全新聯名系列商品，星巴克的Bearista熊將換上星宇機師制服，17日將推出11款周邊商品，後續預計7月也將推出Bearista熊公仔等。

星宇航空發布新聞稿表示，這次推出的11款商品，涵蓋旅行用品、特色杯款與日常小物，每一款皆融合星宇航空元素與星巴克經典風格，其中換上星宇航空機師制服的Bearista熊系列主題小物，包含吊飾、飛行托特包、單杯提袋等。

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星宇航空指出，這次聯名將許多機上元素化身成日常生活中的趣味小物，像是以機上餐車為靈感打造迷你收納盒、將貨運集裝箱縮小成為藍牙耳機收納套、以登機證為設計概念的馬克燈等。

星宇航空表示，聯名商品17日率先開放星宇航空會員於星巴克實體門市購買，同天在線上上架，18日正式全面開賣，7月份則將推出Bearista熊公仔及飛行夢幻逸品。

另外，因應世足賽即將開打，新加坡航空宣布，旅客6月11日至7月19日期間，在搭機時透過銀刃世界機上娛樂系統KrisWorld Live TV的Sport 24體育直播頻道，在機上即時收看。（編輯：管中維）1150611