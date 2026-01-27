星宇航空攜手空山基 AIRSORAYAMA金銀機下半年啟航

（中央社記者戴雅真東京27日專電）星宇航空今天於東京時尚地標表參道盛大發表品牌重磅企劃「STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃」，宣布與殿堂級日本藝術家空山基合作，歷經3年籌備、將兩架新世代Airbus A350-1000客機打造成「會飛的當代藝術品」，預計下半年陸續啟航。

發表會選址於表參道之丘藝術空間，現場結合數位投影藝術裝置，呈現航空運輸與當代藝術交織的嶄新樣貌。空山基親自出席，並將親筆簽名的「AIRSORAYAMA」藝術作品贈予星宇航空典藏，象徵雙方正式啟動具未來感的深度藝術合作。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空飛航7年之際，今年初迎接第一架A350-1000，邁向下一個快速擴展階段。「星宇航空的初衷是提供精品服務，要做到跟別人不一樣的事情。在重要的1年推出此合作案，為理性的飛行帶來感性的一面。」

他表示，「星宇航空的品牌想傳達的本來就是未來感，空山基老師的藝術充滿未來性，賦予金屬情感，故決定一定要和老師合作。飛行就像老師的創作一樣，是以金屬承載著情感，帶旅客飛翔到世界各地，連結人與人的情感。」

張國煒表示，空山基總是做和別人不一樣的東西，他對細節的偏執，這和航空公司對服務及營運要求的精準度是一樣的，因此雙方一拍即合，決定將第3、4架Airbus A350-1000交由空山基創作「世界最大的藝術品」。

張國煒指出，這3年間，星宇航空和空山基、空中巴士團隊來回討論、實驗，最大挑戰就是色彩調配，最終突破種種限制，調配出特殊的塗料和工法，完美呈現出空山基要求的「金」和「銀」。

他表示，AIRSORAYAMA 金、銀機，預計今年下半年陸續啟航，星宇航空將與空山基帶來空中的藝術饗宴。

空山基表示，這兩架飛機是他與張國煒共同完成的作品，彼此皆擁有不甘於現狀、勇於突破的「反骨基因」。在星宇航空全力支援下，雙方歷經多次討論與技術挑戰，終於完成這件與眾不同的創作。

他形容，能親手操刀Airbus A350-1000這樣巨大的載體相當感動，這次合作對他來說是「願ったり叶ったり」（心想事成），英文就是「雙贏」（win-win），對他來說是正中紅心，「完全落在我的好球帶」，希望這件真正「會飛的藝術品」，能讓世界感受到直擊人心的驚艷。

對於未來即將搭乘由他設計班機的粉絲，空山基笑說，雖然外觀塗裝坐在飛機裡面看不到，但機艙內到處都會有「空山風格」元素，請大家務必好好享受，「只是可能會有點刺眼喔」。

這次合作中，空山基以個人名義將代表航空的AIR融入姓氏SORAYAMA，創造出AIRSORAYAMA聯名藝術標誌，並親自操刀聯名標誌與核心視覺設計。他形容，真正的聯名「就像在戰場上一起作戰」，並不是每一次都能被稱為真正意義上的「聯名」，而是當品牌和藝術家成為持續緊密合作的命運共同體的時候，才是真正的聯名。

這次藝術計畫選定兩架Airbus A350-1000（B-58553、B-58554）作為創作載體，機身分別以「STARLUX AIRSORAYAMA Silver」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold」命名，運用空山基標誌性的金屬銀與金屬金，重新定義飛機塗裝美學。長達72.25公尺的機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現其「創作世界最大藝術品」的多年夢想。

星宇航空表示，這次合作籌備歷時3年，最大挑戰在於色彩與材質。受限於碳纖維機身、航空法規與防雷要求，使得金屬鏡面效果幾乎不可能實現。星宇航空攜手Airbus與頂尖塗料品牌MANKIEWICZ，捨棄傳統純色噴漆，改以高濃度特殊雲母與多層塗布工法，最終成功呈現液態金屬般的層次與流動感，在飛安與美學之間取得完美平衡。

兩架藝術機分別以銀為主、金為輔，以及金為主、銀為輔，單機獨立成章，雙機並行則宛如天空中的藝術對話。機腹線條轉化為空山基經典作品「機械鯊魚」意象，讓飛機化身為翱翔雲端的藝術生命體，每一次飛行，都是一場流動於3萬英呎高空的藝術展演。（編輯：韋樞）1150127