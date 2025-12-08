星宇航空攜手 7-ELEVEN CITY PRIMA 精品咖啡 迎接台灣首架 A350-1000 全機隊聯名周邊限量登場

為了迎接台灣首架 A350-1000 新世代廣體客機，星宇航空攜手 7-ELEVEN 旗下 CITY PRIMA 精品咖啡推出跨界聯名活動，將航空迷最嚮往的飛行元素融入日常咖啡時光，此次聯名聚焦於即將登場的 A350-1000 機型，不同於星宇航空經典機身塗裝，以象徵先進材料的碳纖維為設計主題，交織成現代又不失穩重的質感美學，讓此次聯名周邊更能展現品味與生活風格。

星宇航空以精品航空為品牌定位，持續在機隊、服務與細節美學上追求極致體驗，CITY PRIMA 則嚴選IIAC國際咖啡品鑑金獎精品級門檻的咖啡豆，以多層次風味與精準烘焙呈現專屬的香氣層次。雙方同樣秉持對「精品級品質」的堅持與講究，共同打造跨界精品體驗。本次活動特別推出「星宇航空飛機造型杯塞」盲袋，消費者凡購買 CITY PRIMA 大杯咖啡任兩杯（冷/熱皆可）加 9 元，即可獲得一款星宇航空飛機造型杯塞，款式涵蓋 A321neo、A330neo、A350-900 與即將登場的 A350-1000，採隨機盲袋出貨，讓每一次收藏都充滿驚喜。

同步登場的A350-1000主題集點加價購商品，包含「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX陶瓷保溫杯」與「STARLUX自動摺疊傘」等人氣實用周邊，整體設計皆融入 A350-1000 獨有的碳纖維機身視覺元素。此次聯名是除了官方星宇小舖周邊外，首度完整集結星宇航空全機隊設計，打造一系列兼具收藏價值與實用性的限量周邊商品，讓飛行走進生活日常。

活動期間，購買CITY CAFE大杯以上1杯得1點、CITY PRIMA/不可思議咖啡大杯以上1杯得2點，4點加價購/指定點數免費換聯名周邊商品，集滿五點更可兌換 台北-鳳凰城經濟艙來回機票抽獎機會，從星宇航空最新航點暢遊美西！星宇航空期望透過此次與 7-ELEVEN CITY PRIMA 的合作，讓航空精神不再只存在於高空，而是能透過一杯精品咖啡、一件日常小物，陪伴旅客展開每一次想飛的日常想像。

活動資訊：

活動名稱：CITY PRIMA X STARLUX星宇航空 極致品味 優雅啟航 集點送

活動日期：2025年12月10日（三）-2025年12月30日（二），贈品兌換至12月31日（三），數量有限，換完為止。

兌換方式：

STARLUX飛機造型杯塞-購買CITY PRIMA大杯任兩杯+9元，採盲袋形式出款。

STARLUX飄帶鑰匙圈- 4點＋129元加價購

STARLUX陶瓷保溫杯- 4點＋259元加價購

STARLUX自動摺疊傘- 4點+329元加價購

(集點方式：買CITY CAFE大杯以上1杯得1點、CITY PRIMA/不可思議咖啡大杯以上1杯得2點)

通路：全台7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡門市

以上訊息由星宇航空提供