星宇航空日本神戶飛台中航機系統訊號異常 航班取消停機檢修
星宇航空今天（20日）由日本神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，進行停機檢修。星宇航空表示，由於評估維修時間長，因此取消航班，明天將派加班機疏運旅客。
星宇航空今天向媒體表示，JX307神戶飛往台中航班因航機系統訊號異常，依標準作業程序進行停機檢修。星宇航空指出，經評估維修所需時間較長，為顧及旅客行程及權益，星宇航空將依旅客意願協助簽轉他航或安排住宿，並於明天增派加班機JX1307疏運旅客返台。對於造成旅客不便，星宇航空深感抱歉。
責任主編：于維寧
其他人也在看
中台灣唯一直飛九州！星宇開航台中-熊本 串聯觀光、產業動能
星宇航空20日宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每週三班，帶領中部旅客前往熱情的「火之國」，也提供旅客直達九州的便利旅程，開啟探索熊本及周邊景點的新體驗，並連結台中科學園區與日本半導體產業重鎮熊本。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
官方刺激商業地產背後 上海辦公樓空置率升租金跌
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國上海去年商辦地產的整體空置率仍在上升、租金下跌，但跌幅放緩。不久前，中國官方公布刺激商業地產的新政，將商業用房購房貸款最低頭期款比例調整為不低於30%。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
電信三雄21日下午4時 全台災防告警訊息測試
（中央社記者江明晏台北20日電）電信三雄宣布，將於21日下午4時，在全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，不影響客戶使用服務，業者表示，僅少部分手機會發出特殊告警聲響與震動。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
聚焦兩岸！鄭麗文會馬英九：要我別穿高跟鞋
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國。鄭麗文今（20）日下午拜訪前總統馬英九時，馬期勉她堅持「九二共識」、促進兩岸交...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
宜蘭長輩福利加碼！張勝德喊「敬老金下調至65歲發放」
記者林坤瑋／宜蘭報導 宜蘭縣是一個有人情味的地方，照顧長輩不能只停在嘴上，而是要讓大…中華日報 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
戴勝益回饋鄉里！戴水教育基金會贈皮卡警備車 助清水消防提升救災力
記者陳金龍／台中報導 財團法人戴水教育基金會二十日上午於台中市消防局清水消防分隊舉行…中華日報 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
郭書瑤許願上戀綜《換乘戀愛》也OK！ 姚淳耀「老派告白」惹笑
姚淳耀和郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》中，飾演一對朝夕相處漸生情素的老闆和員工。現實生活中，姚淳耀已於2023年結婚，和妻子愛情長跑已有15年，對老婆是一見鍾情，但曖昧了一年才終於在一起；郭書瑤則表示面對感情時較為理性，只是曾有過一段被曖昧對象「斷崖式斷聯的經驗」，讓她決定，未來交往都一定得雙方明確「確定關係」才作數。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
星宇航空3/31開航台中-熊本 每週3班中台灣直飛九州
星宇航空今年逐漸拓展台中機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，立委蔡其昌與何欣純皆在臉書宣布星宇航空開航台中-熊本，星宇航空表示，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每週3班，也提供旅客直達九州的便利旅程，可搭配長崎自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
汽車誤闖機車地下道！民眾控「標誌不清」 警：最高罰1千8
台南市 / 綜合報導 日前有駕駛開車，行經台南新營區，誤闖機車地下道，車身不斷擦撞一旁防撞桿，進退兩難，一度影響交通，重回現場，入口處有標誌「禁行 汽 車」，不過當地民眾反映，疑似標誌不清導致汽車頻繁誤闖，幾乎成為當地日常，而警方強調，汽車誤闖機車道已經違規，最高可處1800元罰鍰。 民眾騎車經過地下道，前面一台黑色轎車，車身不斷卡到一旁防撞桿，這不是路做太小，而是汽車誤闖，不斷發出砰砰砰的撞擊聲響，駕駛進退兩難，而後方騎士沒耐心直接逆向騎出地下道，民眾拍下眼前這幕，說這是當地日常。其他民眾說：「一樣身為汽車新手駕駛，覺得他一定承受莫大壓力，車子也受傷，自己應該壓力也很大。」這裡是台南新營區一處機車地下道，明明路口處有標誌，禁行汽車，不過不少用路人沒注意，不小心開車進去，畫面曝光引發熱議。其他民眾說：「對新手駕駛來說這樣很不友善，(標誌)應該要再做更清楚一點，現在很多駕駛都不太看路上標示，其實我們標示方面可以再大一點再明顯一點，是不是可以導致這種誤闖情形再少一點。」當然他還是要造價賠償，只是後續標示大一點避免推託之詞，有民眾就質疑，路口標誌不清，導致當地誤闖頻繁，而警方也提醒，汽車闖入機車地下道，已經違規。新營分局中山路派出所所長柯政安說：「該車已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。」因該地下道入口前已設置禁止汽車進入標誌，該車已違反道路交通管理處罰條例可處新台幣900元以上1,800元以下罰款，不管標示夠不夠清楚，駕駛違規行為明確，提醒用路人行經路段多加留意，以免一個轉彎開錯，不只挨罰恐怕還得賠償。 原始連結華視影音 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
模仿聯誼粉專發文! 新莊婦幼診所KUSO為醫生"徵孕婦"
生活中心／陳堯棋 嚴凱 新北報導近期網路上很夯的聯誼臉書粉專"幸福列車"，小編發文以幽默風趣的徵友文聞名，吸引不少網友朝聖。有趣的是，新莊一間婦幼診所搭上這波時事話題，模仿小編口吻、附上照片，假裝幫婦產科醫師發文徵友，其實是藉此徵求孕婦，行銷診所。PO文短短一天吸引上千人按讚，引發路熱議！民視 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
帳戶驚見百萬異常金流 林宸佑涉收紅錢+泰達幣｜#鏡新聞
中天記者兼主播林宸佑因違反《國安法》、貪污等罪遭收押禁見，據鏡週刊調查，林宸佑涉嫌利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，鏡週刊資深司法記者林俊宏也說，林宸佑出道沒幾年，帳戶就有好幾百萬的交易紀錄，很不尋常。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
批藍白8度阻擋國防預算 綠質疑：等中國？
[NOWnews今日新聞]針對國民黨立法院黨團、與民眾黨立法院黨團今（20）日再度在立法院程序委員會，封殺今年度中央政府總預算、國防特別預算條例草案一事。民進黨發言人韓瑩痛批，在野黨不顧國際情勢與國家...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
星宇航空3月底開航台中熊本航線 每週3班
（中央社記者余曉涵台北20日電）鎖定日本旅遊市場，星宇航空今天宣布，今年3月31日將開航「台中—熊本」航線，將以A321neo機型執飛，規劃每週3班。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
執法粗暴、信任崩盤！美牧師竟是ICE高官引爆怒火 民眾闖教堂：滾出去
明尼蘇達州一教堂禮拜遭抗議者闖入，高喊「ICE滾出去」，因牧師為ICE高層。此舉違法，政府承諾調查，但民眾對ICE反感加劇。華郵評論指出，川普欲藉ICE展現影響力，卻因其粗暴執法與槍擊案（古德案）適得其反，導致信任崩盤。分析批評ICE更像川普的政治作秀，而非嚴謹政策，其招募過程煽動性強，執法人員在政府撐腰下，權責範圍日益模糊，甚至對公民任意搜查。副總統范斯更公開力挺涉案探員，加劇政府與民眾間的緊張氛圍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
SBL爭議連環爆！遭運動部點名「缺乏應有承擔」 籃協4點聲明回應
近日SBL例行賽遭外界質疑比賽過程異常，甚至引發不當揣測，運動部嚴正重申：對任何破壞賽事誠信與競賽公平之行為，運動部一向採取零容忍態度，籲請籃協應啟動內部調查機制，訪談相關人員並釐清事實真相，主動於最短時間內向大眾說明，倘有具體事證涉及不法，應立即移送法辦，...CTWANT ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
出國旅遊 旅遊業者：短天數高頻率成旅遊趨勢
（中央社記者余曉涵台北20日電）114年台灣出國旅遊人次可望達到1900萬人次，旅遊業者分析，短天數與高頻率已經成為旅客出遊趨勢，且尋求深度與自我意義的遊程將成為旅客最重視的考量之一。中央社 ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
敢吃嗎?台中名店路邊宰殺土虱魚 剁塊放水溝蓋
中部中心 ／ 中部綜合報導有民眾目擊，台中一家老牌藥燉土虱，業者蹲在路邊水溝蓋旁，直接宰殺土虱，剁好切塊，就直接放在路上，還有血水，看起來相當不衛生。對此，業者回應，現在起不再自己殺魚，而是請人代殺送到店裡。而食安處表示，會前往了解作業情況，若有違反規定，將會要求改善。土虱的魚肉塊 被剁成一塊又一塊就擺在馬路上 看起來相當不衛生。（圖／翻攝畫面）黑色的補湯，還有超大塊的土虱，這是夜市常常出現的藥燉土虱，是台灣的平民小吃。但台中中區某夜市一間店家，竟然是這樣處理土虱，疑似員工蹲坐在地，把土虱的魚肉塊，剁成一塊一塊，放哪裡呢？網友說魚用髒到不行的水桶裝著，剁魚的地方，就在黑嚕嚕，看起來很多溝苔的水溝蓋上，地上還有血水，夾雜水溝青苔，完全驚呆嚇傻，真的是放在地上的"在地美食"，。網友po文分享土虱就在路邊開宰的驚人照片。（圖／翻攝畫面） 這間攤販在夜市是老店，賣藥燉排骨湯還有土虱料理，接近傍晚業者開始備料，食材都放桌上，環境看起來也乾乾淨淨，業者說，之前確實有在地上殺魚，但現在沒了，改成代殺。環保局說，如果殺魚血水汙染路面或溝渠，最高可處6千罰鍰，食安處說，已經完成案件登錄，將前往店家稽查。夜市攤販，沒有工作環境整理好，直接在馬路上宰殺土虱，把魚塊全丟地上水溝蓋，衛生條件嚴重堪慮，嚇壞路過民眾，希望真的會改善。原文出處：敢吃嗎？台中名店路邊宰殺土虱魚 剁塊放水溝蓋超噁 更多民視新聞報導噁! 夜市買冰杯底驚見螞蟻 老闆淡定回"沒關係"客氣炸西門町連鎖火鍋店"小強亂竄" 業者道歉:例行清消導致火鍋放隔夜煮滾就OK？醫曝「1隱形細菌」超耐熱：加熱150分也沒用民視影音 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
有片／有口音就被攔查！ICE掃蕩惹怒網友：要不要聽聽第一夫人說話
美國明尼阿波利斯市近期遭移民暨海關執法局(ICE)掃蕩，引發多場示威。一段瘋傳影片顯示，ICE官員僅因「口音」攔查一名男子，即使對方反駁官員也有口音，仍被粗暴壓制。該男子馬內拉為墨西哥裔美國公民，在5歲女兒面前被盤查，最終核實身份後才獲釋。他表示，儘管是公民，仍因濃厚口音感到害怕，認為ICE透過口音和外表逮人。此事件引爆社群怒火，網友怒批種族歧視，並質疑ICE執法權限。CNN已向國土安全部查證，但尚未獲回應，凸顯執法爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
厭女? 拜票遭柯文哲"架拐子.斜眼瞪" 女議員參選人緩頰
南部中心／綜合報導民眾黨前主席柯文哲，17日到嘉義，為了黨籍的嘉義市長參選人張啓楷掃街拜票，當時黨內另一名嘉義市議員參選人林昱孜也跟在一旁，卻被網友發現，有民眾要跟柯文哲合照時，林昱孜遭到柯文哲肘擊推開，甚至斜眼瞪了一下，認為柯文哲根本就是厭女，但林昱孜出面幫柯文哲澄清。民視 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言