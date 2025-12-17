星宇航空明年開航歐洲航線 日本航線因日幣可能升值仍待觀察

星宇航空公關長梁文龍指出，因應新機引進，星宇航空明年將開航歐洲航線。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

星宇航空公關長梁文龍十七日指出，星宇明年將有十五架新機報到，計畫在下半年開航歐洲航線，而美國航線預期因關稅問題鈍化將會有所成長，日本航線則為傳統熱門航線，但因日幣可能升值所受到的影響仍待觀察。

星宇航空表示，明年度將會引進十五架新機，包括空中巴士A330型客機六架、A350-1000型客機六架及A321型客機三架，機隊總數將由目前的二十八架，增加為四十三架。梁文龍表示，星宇機隊廣體客機數量快速成長，航線也會配合調整。

梁文龍指出，星宇航空明年將會進軍歐洲市場，至於飛航的航點目前仍在評估中，美國航線也會有新航點，正密切接觸美國各城市中，由於美國總統川普關稅政策慢慢鈍化，前往美洲的旅客預期會會慢慢湧現，所以可樂觀看待明年美國航線的表現。

梁文龍表示，台灣民眾鍾情於日本旅遊，預估東北亞航線明年仍應會維持熱度，明年二月星宇也會開航台北及台中飛航宮古島航線，但因日本央行升息可能導致日圓升值，是否影響台灣民眾赴日旅遊與消費意願，則仍有待觀察。