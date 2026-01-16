星宇航空每週三班直飛「鳳凰城」，三月起增至每週四班 未來規劃將以A350-1000營運
星宇航空今（15）日正式開航北美的第五個航點 – 鳳凰城，台北-鳳凰城首航JX026班機於晚間20:45啟航，帶領旅客前往美國西南部，一同深入探索沙漠中的綠洲，台北首航活動於桃園國際機場第二航廈D7登機門盛大舉行。本次鳳凰城航線首航儀式，鳳凰城市長Kate Gallego特別率領市府代表團跨州飛抵台灣親自出席，鳳凰城市議員Ann O’Brien、鳳凰城國際機場航空局局長 Chad R. Makovsky亦隨行參與。由於鳳凰城與台北市為姐妹市，台北市長蔣萬安亦親臨現場，共同見證星宇航空拉近兩座城市距離的歷史性時刻。此外，外交部林佳龍部長、交通部林國顯常務次長、桃園國際機場楊偉甫董事長及美國在台協會（AIT）梁凱雯代理處長亦共同出席，一同慶祝星宇航空開箱沙漠之都 – 鳳凰城。
星宇航空執行長翟健華表示，鳳凰城不僅具備強大的商業與旅遊潛力，也擁有豐富的觀光資源。近年來隨著大量科技企業進駐，鳳凰城已發展為創新產業重鎮，展現出觀光與科技並進的多元魅力。星宇航空持續強化亞洲與北美之間的航網布局，並透過與美國航空合作，旅客搭乘星宇航空抵達鳳凰城後可銜接美國航空航班前往超過40個美國內陸航點。此合作也將串聯星宇航空綿密的東南亞航線，吸引更多往返亞洲與鳳凰城間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。
外交部長林佳龍表示，他經常與旅居亞利桑那州的台灣鄉親，以及在台積電工作的員工交流，大家心中一直有兩個願望，第一個願望就是希望有直航，今天在星宇航空與各界的努力下，這個願望正式實現了；第二個願望，就是希望外交部在亞利桑那州設立一個辦事處。這條航線的開通，不僅大幅縮短了兩地的距離，更象徵著台灣與鳳凰城之間經貿與情感的深度連結。星宇能夠通過「五階段」審查進入這個市場，是六年前一起克服萬難後的重要里程碑，並表示相信星宇的眼光，星宇看上這條航線，代表未來的旅客還會更多。
鳳凰城市長Kate Gallego表示，此航線的開闢是鳳凰城的重要里程碑，星宇航空是首家承諾開闢鳳凰城往返亞洲直飛航班的航空公司。此次台北-鳳凰城航線的啟航，不僅將帶動觀光發展、強化商業連結，也為尋求在鳳凰城地區投資的企業創造全新機會，同時進一步提升鳳凰城作為全球城市的地位。同時再次感謝星宇航空對鳳凰城的投入與信任，此航線將為鳳凰城帶來更多就業機會、經濟成長及發展動能。
台北市長蔣萬安表示，台北市與鳳凰城締結姊妹市已來到第47年，此次航線開通，雙方往來將更加便捷，為未來的經貿、觀光及城市合作奠定更有利的基礎。今日星宇航空台北鳳凰城航線首航，除恭喜外，也要表達誠摯的感謝。星宇航空十分支持本市『來台北有購嗨』活動，熱情贊助 10 組『台北－鳳凰城』雙人來回機票。供獲獎民眾親身體驗星宇航空飛行美學與極致服務，並能在鳳凰城這座『陽光之城』遊歷壯麗的沙漠景觀以及深厚的科技人文底蘊，享受一趟精緻的旅程。
交通部次長林國顯表示，北美與台灣間的客運量去年已達 470 萬人次，佔桃園機場總運量十分之一，顯示雙邊往來動能強勁。星宇航空自 2020 年開航以來展現極高潛力，機隊規模已達 30 架並持續擴張。此次台北—鳳凰城直飛航線的開闢，結合桃園機場每日往返東北亞近 200 班次的強大航網，將能有效吸引北美旅客經由台灣快速轉運至東南亞與東北亞，強化台灣作為亞太航空樞紐的競爭力。
歡慶鳳凰城航線開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，包括專為鳳凰城航線打造的「鳳凰城輕便斜背包」、具有當地特色的「仙人掌原子筆」，鳳凰城首航紀念貼紙及DJB美國7日吃到飽eSIM「艾美利卡」，為旅客留下獨特紀念。
本次鳳凰城首航，星宇航空亦攜手長期合作夥伴GARMIN，共同延伸頂級旅程體驗。Garmin提供全方位健康 GPS智慧腕錶—Venu X1與Venu 4—予頭等艙及商務艙旅客，分別採用極致輕薄無邊框大螢幕工藝設計及高質感金屬機身，提供精準定位、健康監測與商務通知等核心功能，支援旅客在移動與日常中的資訊掌握。以「科學化健康管理」著稱的Garmin，透過全天候心率、壓力、睡眠與身體能量等指標洞察，協助旅客在跨洲航程中精準掌握身心狀態；同時結合行程管理、商務提醒與錶上支付等功能，滿足高效率移動及商務決策需求。Garmin與星宇航空共享「超越規格、追求細節」的品牌精神：讓商務飛行不只是交通移動，而是一種效率與健康兼備的生活品味。
此外，星宇航空同時持續與雅詩蘭黛集團合作，凡於1月15日至2月15日期間搭乘頭等艙及商務艙的旅客，皆可獲得Jo Malone London「薰衣草與月光花枕頭噴霧」，以柔和香氣陪伴旅客放鬆身心，在專屬的私人空間中享受深層舒眠。全機旅客也可獲得全台最大連鎖運動集團大魯閣提供的「大魯閣X星宇航空聯名消費點數儲值卡」，旅客可在抵達鳳凰城後前往兩家大魯閣鳳凰城分店進行認證，即可獲得等值US$20消費點數。
星宇航空台北-鳳凰城航線開航初期每週三班飛航，並計劃於三月增班為每週四班。星宇航空目前北美航點擴及北美五大航點：洛杉磯、加州安大略、舊金山、西雅圖及鳳凰城，亞洲部分包含越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、日本、香港及澳門等地，共多達30個城市、35條航線。此外，星宇航空首架A350-1000已於今年初交機抵台，未來除規劃投入鳳凰城航線外，也將陸續投入北美及歐洲航線，今年也進入交機高峰期，預計於年底前加入共14架新機，總機隊數將達43架，大幅強化運能。詳細航班資訊可至星宇航空官網www.starlux-airlines.com瞭解更多。
以上訊息由星宇航空提供
