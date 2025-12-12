星宇航空獲國際飛安認證 全球第3家航空獲評
星宇航空榮獲國際權威航空評鑑機構 Airline Ratings 頒發最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證，成為全球史上第3家獲得此項頂尖認證的航空公司，以實際成果展現星宇航空在飛安管理的世界級實力。
星宇航空表示，Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航空公司」排行榜，被國際媒體與航空產業廣為引用。「7-Star PLUS」為其現行最高等級認證，不僅超越既有七星安全評等，更須通過多項極為嚴格且全面的專項稽核。
Airline Ratings CEO Sharon Petersen指出，星宇航空作為一間新興的航空公司，Airline Ratings一直非常關注其自成立至今的發展。稽核員於航班體驗後，對於星宇航空超乎期待的表現非常驚艷，在在展現出其卓越的專業精神，以及對於安全承諾的堅持，不僅具備超越業界標準的安全準則，更提供可媲美全球各大國際航空公司的高品質服務。
星宇航空執行長翟健華說，星宇航空自創立以來即以「Safety is our attitude.」為企業準則，此次獲得 Airline Ratings「7 Star PLUS」認證，不僅是對全體同仁長期堅守專業、落實安全文化的最高肯定，更代表星宇在飛行安全方面也躋身全球最頂尖航空公司之列。未來將持續以旅客為核心，從飛航安全、服務細節等全面精進，為每一位旅客打造更安心且更具溫度的飛行體驗。
星宇航空此次通過的稽核標準聚焦於客艙第一線實際作業流程，進行全方位、實務導向的安全驗證。稽核內容涵蓋客艙組員標準作業程序、航班 Turnaround 地面整備與安全檢查、旅客安全簡報與示範、客艙起飛前整備流程、組員協調運作機制，以及亂流應對與突發狀況處置等多項關鍵安全環節，全面檢視星宇航空在制度設計與實際執行面的穩定性。
星宇航空提到，成立短短數年間，已穩健踏上國際航空安全與服務品質的頂尖舞台，繼榮獲 2025 年 SKYTRAX 五星航空認證及蟬聯 APEX 五星航空之後，再度以全球第三家獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 認證作為全新起點，持續邁向更高標準的國際舞台。
其他人也在看
航空四雄11月業績「淡月不淡」 耶誕及新年假期來臨…營收有望再衝高
航空四雄淡月不淡，昨（10）日公布11月營收，雖然當月為航空業傳統淡月，長榮航、星宇航空及台灣虎航都較去年同期成長；市場...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
星宇獲Airline Ratings 7-Star PLUS飛安認證，全球第3家航空公司獲評
【財訊快報／記者劉居全報導】星宇航空(2646)近日獲國際權威航空評鑑機構Airline Ratings頒發最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證，成為全球第三家獲得此項認證的航空公司，展現星宇航空在飛安管理的世界級實力。Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航空公司」排行榜，被國際媒體與航空產業廣為引用。「7-Star PLUS」為其現行最高等級認證。Airline Ratings CEO Sharon Petersen指出，星宇航空作為一間新興的航空公司，Airline Ratings一直非常關注其自成立至今的發展。稽核員於航班體驗後，對於星宇航空超乎期待的表現非常驚艷，在在展現出其卓越的專業精神，以及對於安全承諾的堅持，不僅具備超越業界標準的安全準則，提供可媲美全球各大國際航空公司的高品質服務。星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自創立以來即以「Safety is our attitude.」為企業準則，此次獲得Airline Ratings「7 Star PLUS」認證，不僅對全體同仁長期堅守專業財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
星宇航空高爾夫巡迴賽 直飛沖繩宮古島 海島高球三大名場
記者傅希堯／台北報導 星宇航空海外高爾夫球巡迴賽再次啟程，並首度直飛沖繩縣的度假勝地…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
桃園機場「第三航廈」首波啟用！北登機廊廳12月起試營運，設計亮點搶先看
終於敲碗等到啦！桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月起試營運，第一天就有中華航空、長榮航空、星宇航空３個航班搶先體驗！全新開放的北登機廊有一整面玻璃帷幕可以近距離觀賞飛機，空間設計以溫暖的黃色、橘色為主食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 1
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 1 天前 ・ 44
下週一起開放報名 虎航徵60名客艙組員
[NOWnews今日新聞]瞄準旅遊市場的蓬勃發展，台灣虎航3日董事會已通過第三代機隊購機案，以擘劃未來航線並提升航線營運效率。為因應航線的拓展與相關的增班計畫，台灣虎航今（12）日宣布將啟動客艙組員的...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 11
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 64
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 11
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 3
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 35
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 417
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 17
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 38