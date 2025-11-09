星宇航空班機「疑液壓異常」緊急終止起飛 多輛消防車包圍！旅客嚇壞

星宇航空一架從香港飛往桃園的JX236航班，昨天（8日）晚間疑似因「綠色液壓系統」異常，在香港國際機場繞行一圈後返回停機坪。（示意圖，非當事航班／翻攝自臉書，STARLUX Airlines）

星宇航空一架從香港飛往桃園的JX236航班，昨天（8日）晚間疑似因「綠色液壓系統」異常，在香港國際機場繞行一圈後返回停機坪，航班最終取消，所幸無人受傷。消防單位一度派遣救護車到場，現場一度緊張。

據了解，該班機機型為空中巴士A330－900，原訂昨晚19：45起飛，在跑道滑行10多分鐘後發現系統訊號異常，未能順利起飛。多名乘客反映，飛機在停機等待約4小時後，被通知取消航班並下機，引發諸多不便。香港媒體報導指出，航班疑似液壓系統故障，返回停機坪時現場有多輛消防車待命。

星宇航空表示，為確保飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，並在檢修期間提供旅客機上餐點，但檢修時間超出預期，因此安排旅客入住飯店休息，改搭今天（9日）航班返台，對於造成旅客不便深感歉意。

星宇航空重申，航班取消為確保安全所做的必要措施，對於造成旅客行程延誤深表歉意，並將持續安排檢修與後續航班調度，確保旅客安全返台。

