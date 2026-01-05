星宇航空發重訊！張國煒親駕首架A350-1000交機返台

2026年1月5日 週一 上午7:00

星宇航空今（5）日發布重大訊息指出，公司以自購方式取得1架A350自有客機，本案已於108年3月15日經董事會決議通過。此次取得的A350-1000不僅是全台第一架同型機，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，象徵公司長程航線布局邁入新階段。

星宇航空首架 A350-1000將由董事長張國煒親自駕駛返台。（圖／星宇航空提供）

該架全新A350-1000於法國土魯斯時間5日下午2時10分正式起飛返台，機身編號為B-58551。星宇航空董事長張國煒親赴Airbus土魯斯總部參與交機，並將親自駕駛新機返台，預計於台灣時間6日上午10時抵達桃園國際機場。新機為星宇現階段機隊中最大型廣體客機，亦為A350系列中最大型號。

星宇航空表示，A350-1000採四艙等配置，共350席座位，最大航程達1萬5600公里，將成為拓展北美及歐洲航網的重要助力。該機型搭載新一代Rolls-Royce Trent XWB發動機，兼具高燃油效率、低噪音與低碳排優勢，預計2月投入營運，並將逐步加入亞洲及北美航線。公司指出，2026年前將再有5架A350-1000陸續交付，持續強化長程客運與未來貨運市場布局。

