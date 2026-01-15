星宇航空直飛鳳凰城啟航 空中橋樑串起台美科技與生活圈

星宇航空台北－鳳凰城首航活動於桃園機場第二航廈舉行，由董事長張國煒親自駕駛首航班機。張國煒在走進候機室時，還笑著打趣的說「部長在講話，要拍部長，不用拍我」。（陳麒全攝）

星宇航空台北－鳳凰城首航活動於桃園機場第二航廈舉行，由董事長張國煒親自駕駛首航班機。（陳麒全攝）

星宇航空台北－鳳凰城首航活動於桃園機場第二航廈舉行，啟航儀式由外交部長林佳龍（左三）、台北市長蔣萬安（右二）、星宇航空執行長翟健華（左二）、鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）（右三）、交通部次長林國顯（右一），以及鳳凰城市府代表團等人到場見證。（陳麒全攝）

星宇航空台北－鳳凰城首航活動於桃園機場第二航廈舉行，啟航儀式由外交部長林佳龍（左四）、台北市長蔣萬安（右三）、星宇航空執行長翟健華（左三）、鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）（右四）、交通部次長林國顯（右二）、桃機公司董事長楊偉甫（右一），以及鳳凰城市府代表團等人到場見證。（陳麒全攝）

星宇航空15日正式開航台北－美國鳳凰城直飛航線，讓飛抵鳳凰城、直航亞洲的航空公司再添一家。首航班機於晚間8時45分自桃園國際機場起飛，首航班機旅客都可以獲得一份精緻首航禮。（陳麒全攝）

星宇航空15日正式開航台北－美國鳳凰城直飛航線，讓飛抵鳳凰城、直航亞洲的航空公司再添一家。首航班機於晚間8時45分自桃園國際機場起飛，機場公司也為首航班機安排水門禮。（陳麒全攝）

星宇航空15日正式開航台北－美國鳳凰城直飛航線，讓飛抵鳳凰城、直航亞洲的航空公司再添一家。首航班機於晚間8時45分自桃園國際機場起飛，候機室現場氣氛熱絡，象徵台灣與美國西南部城市交流邁入新階段。

星宇航空台北－鳳凰城首航活動於桃園機場第二航廈舉行，由董事長張國煒親自駕駛首航班機。外交部長林佳龍、台北市長蔣萬安，以及鳳凰城市府代表團等人到場見證。林佳龍表示，他長期與旅居亞利桑那州的台灣人及台積電員工交流，大家最期待的就是直航，如今終於實現，也象徵台美民間交流的成熟與深化。

這條航線不僅拉近兩地飛行距離，也被視為近年台美科技與產業合作的具體延伸。鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）指出，星宇航空的加入，與台積電在鳳凰城投資布局相輔相成，讓科技人才、商務往來與城市交流更加順暢，也讓鳳凰城成為台灣企業進入美國的重要門戶。

蓋雷哥強調，這是鳳凰城歷史性的一天。台北與鳳凰城締結姊妹市已47年，直航航線如同架起一座新的「空中橋樑」，在民主、繁榮與創新等共同價值下，為雙方帶來更緊密的連結。

蔣萬安則指出，這條新航線不只是交通選項的增加，更讓台北與鳳凰城在半導體、AI、智慧城市等領域的合作有了更扎實的基礎，也讓兩座城市在文化、體育與青年交流上有更多可能。

星宇航空執行長翟健華表示，鳳凰城一直是星宇航網藍圖中的重要城市。該地不僅是全球重要的半導體產業聚落，也匯聚航太、無人機與自動駕駛等新興產業，同時擁有豐富的自然與觀光資源。直航開通後，預期將帶動商務與觀光雙向交流。

航班初期每週飛航三班，預計3月起增為每週四班，未來也規劃以A350-1000機型執飛。透過與美國航空的合作，旅客抵達鳳凰城後，可銜接超過40個美國內陸城市，進一步提升轉機便利性。

隨著台積電在鳳凰城扎根，以及台灣科技人才陸續進駐，這條直航航線被視為連結產業、家庭與生活的重要通道。對往返兩地的旅客而言，飛行不再只是移動，更是一段跨越太平洋、串聯兩座城市日常的全新旅程。

