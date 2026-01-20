星宇航空神戶返台航班「訊號異常」取消 明將增派加班機疏運旅客

星宇航空因航機系統訊號異常，經評估後決定取消原本航班。示意圖，星宇航空提供



星宇航空今日（1/20）由日本神戶飛往台中航班，因航機系統訊號異常，進行停機檢修，由於評估維修時間較長，因此取消航班，並於明日（1/21）加派班機疏散旅客。

星宇航空JX307次航班原定今日由神戶飛往台中，不過因航機系統訊號異常，經評估後取消航班，並於明日加派班機疏運受影響旅客。有旅客表示，因為航班取消，只能留在機場大廳，等待星宇航空安排飯店。

星宇航空對此表示，原班機出現異常後，依標準作業程序進行停機檢修，不過經評估後發現維修所需時間較長，為顧及旅客行程及權益，決定依旅客意願協助簽轉其他航班或安排住宿，並於明日（1/21）增派加班機JX1307疏運旅客返台，對於造成旅客不便，深感抱歉。

