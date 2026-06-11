星宇航空聯名星巴克！超萌機師熊登場 11款限定商品一次看
記者李育道／台北報導
繼Snoopy主題航班掀起話題後，星宇航空再度推出療癒系聯名商品。星宇航空11日宣布攜手台灣星巴克（Starbucks Taiwan）推出全新聯名系列，將星巴克超人氣Bearista熊換上機師制服，結合飛行與咖啡元素打造11款限定商品，包含機師熊吊飾、旅行頸枕、登機證馬克杯、迷你餐車收納盒等，將於6月17日起開放會員搶先購買，預料再掀一波收藏熱潮。
此次聯名最大亮點莫過於穿上星宇航空機師制服的Bearista熊，除了推出機師熊吊飾組外，還有飛行托特包、單杯提袋、旅行頸枕，以及拖著行李箱準備出發的機師熊造型收納筒等商品。
聯名系列也把航空迷熟悉的機上設備縮小成生活用品，包括以機上餐車打造的「STARLUX迷你餐車收納盒」、貨運集裝箱造型的「STARLUX集裝箱收納套」，以及以安全帶扣為靈感設計的「STARLUX安全帶扣折疊收納包」，兼具收藏與實用價值。
杯款部分則推出飛行探索不鏽鋼杯及黑、白兩款登機證馬克杯。其中登機證上的航班號碼「JX1912」，特別致敬全球第一家星巴克創始門市門牌號碼1912；座位號碼「1A」象徵頭等艙體驗，而「MAR28」則代表台灣星巴克誕生日，充滿巧思。
星宇航空表示，本次聯名系列首波共推出11款商品，6月17日開放星宇航空會員於星巴克實體門市優先購買，同日中午12時於星巴克線上門市開賣，6月18日起全面上市。此外，7月還將推出Bearista熊公仔等新商品，數量有限、售完為止。
除了聯名商品掀起話題外，國籍航空近年也積極透過不同方式強化品牌特色。長榮航空近日在國際權威機上服務用酒評選「Cellars in the Sky」中獲得「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌；而星宇航空則持續透過異業合作、主題航班及周邊商品拓展品牌觸角，反映航空業競爭已從票價與航線延伸至旅客體驗與品牌經營層面。
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