星宇航空與「元紀．台灣菜」合作 提供頭等艙「睡前套餐」 星宇貴賓室供應「吃茶三千」現萃茗品

星宇航空與米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」合作，自2026年1月起於頭等艙及商務艙提供長程線機上餐點。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台中報導

搭乘半夜出發班機，以後不會因用餐而影響休息了，星宇航空17日與米其林一星餐廳「元紀．台灣菜」推出菜餚精緻適量，但口味享受卻不減少的頭等艙「睡前套餐」，星宇航空公關長梁文龍表示，可讓旅客無負擔的享受美食後，儘速進入夢鄉。

星宇航空也宣布與吃茶三千合作，於桃園機場第二航廈貴賓室引進蒸氣萃茶機，讓貴賓室旅客品嚐現萃的水仙桂花蜜與鮮果百匯等兩款茶品，讓每杯茶都飲都保留現泡手作的風味。

梁文龍與「元紀．台灣菜」營運長暨副總經理盛緒平表示，頭等艙睡前套餐是為長程航班旅客設計，考量乘客於飛行休息前的用餐需求，提供份量適中、用餐時間精簡的精緻選項，但仍可完整呈現台灣料理的特色與細膩風味，並以家的餐桌為靈感，以當季在地食材打造入眠前饗宴。

星宇航空表示，頭等艙「睡前套餐」之菜餚精緻適量，但口味享受卻不會減少，讓旅客享受美食又可無負擔的進入夢鄉。（記者傅希堯攝）

梁文龍表示，如因趕飛機而未用餐的旅客，則可點選完整菜量的傳統機上美食。

星宇航空指出，睡前套餐的前菜為「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」，糖蒜源自早年以糖醃漬蒜頭來延長保存的記憶風味，馬告則捲入桂丁雞中喚醒味蕾。湯品「陳皮燉牛頰盅」以牛骨、雞骨與蔬果慢熬兩日，溫潤順口。主菜「茶燻海鱸魚」選用紅茶茶葉低溫茶燻，呈現細緻魚肉與淡雅茶香，先品嚐海鱸魚本身的茶燻風味，另一道主菜「元紀炒米粉」則以雞油炒香蝦乾、豬五花與高麗菜，重現台灣經典古早味。甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」以古法熬製杏仁露，融合鹿港麵茶的濃郁香氣。

星宇航空表示，商務艙套餐則以「一口一島嶼」為概念，開胃小菜是「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」以金門高粱酒炙燒烏魚子，搭配季節鮮筍與塔皮。前菜「醋溜軟絲鮮蔬」以軟絲搭配多款時蔬，酸甜清新；「燒汁香魚」選用宜蘭抱卵母香魚，以特製醬汁慢煨六小時。湯品「陳年普洱竹笙燉雞湯」加入元紀董事長珍藏的2012年熟普洱，與桂丁雞一同燉煮，湯色清澈、茶香幽遠。主菜「茶燻伊比利豬梅肉」先滷後燻飄散淡雅茶香；「金瓜澎湖米苔目」則以金瓜泥、雞湯與澎湖米苔目拌炒。甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」以紅心芭樂取代傳統芒果，搭配柚香與亞答枳果實，展現清新果香。

星宇航空貴賓室引進吃茶三千研發的智能萃茶機，每杯現萃茶都呈現如同手作般的精緻風味。（記者傅希堯攝）

星宇航空表示，在貴賓室飲品方面，則引進吃茶三千獨家研發的CCSC智能萃茶機，以高溫加壓技術精準萃取茶葉精華，並依據每款基底茶的特性量身設定萃取參數，最大限度保留茶湯的香氣、甘甜與層次，使每杯現萃茶都呈現如同手作般的精緻風味，讓每位貴賓在候機時，都能享受如同置身精品茶館般的現磨現萃體驗。

星宇航空指出，本次與吃茶三千推出「水仙桂花蜜」，以桂花烏龍茶交織淡雅百香花蜜香，入口順口清香，「鮮果百匯」則選用連續五年獲得三星認證的松針綠茶作為基底，搭配當季台灣寶島水果，層次豐富、香氣迷人，展現台灣茶與水果的完美融合。

星宇航空表示，貴賓室除與吃茶三千合作提供精品茗茶，亦與寒舍集團合作，引進米其林一星的「請客樓」及入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」的精緻料理；甜品則供應「承繼」的鎏金巧克力蛋糕，「午冬」的千層酥，供貴賓旅客享用。