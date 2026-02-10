星宇航空進場重飛未依SOP觸發近地警告系統 民航局開罰60萬

星宇航空JX789航班去年自台北飛往菲律賓克拉克，因重飛操作未完全依循標準作業程序遭開罰。（示意圖，非當事航班／翻攝自臉書，STARLUX Airlines）

星宇航空去年3月3日執飛的JX789航班，自台北飛往菲律賓克拉克，於降落進場過程中因重飛操作未完全依循標準作業程序，觸發近地警告系統。民航局近日公布裁罰結果，認定星宇航空及機組員有作業疏失，對星宇航空處以60萬元罰鍰，並分別對機長與副機長開罰12萬元及6萬元，同時要求立即改善。

民航局說明，該航班原定使用克拉克機場20跑道降落，後因風向改用02跑道，後續進場時因高度高於正常下滑道，機長決定執行重飛程序。過程中，機組未適當操作自動駕駛系統，導致航機速度與下降率增加，進而觸發近地警告與飛機外型超速等異常狀況。所幸機長即時修正操控，將航機爬升至安全高度，最終順利完成降落，未造成人員傷亡。

根據民航局公布的裁處內容，星宇航空因重飛期間發生操作疏失，違反民用航空法第40條第1項規定，遭處60萬元罰鍰。另機長違反航空器飛航作業管理規則第20條及第154條第3款規定，依民用航空法第41條之1第2項，處以12萬元罰鍰並要求立即改善；副機長則因違反相關作業規定，遭處6萬元罰鍰，同樣列入立即改善事項。

對此，星宇航空回應表示，將全面配合主管機關裁處與改善要求，飛航安全始終是公司最重要的核心價值。未來將持續強化飛行員訓練與內部監控機制，落實責任管理，確保旅客的飛行安全不受影響。

