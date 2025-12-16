星宇航空重啟馬尼拉航線 菲律賓限時優惠折千元
〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣與菲律賓商務及旅遊互動頻繁，星宇航空今(16)日重啟台北－馬尼拉航線，提供每日1班早去午回服務，讓旅客靈活運用一整天行程。
台、菲相互給予14天免簽待遇，在台工作菲律賓人口超過16萬人，加上不到2小時的直飛航程，2地商務及旅遊互動頻繁。
星宇航空表示，這次重啟台北－馬尼拉航線，早去午回的航班，讓旅客能更靈活運用一整天行程，短期商務、返鄉探親或城市型旅遊，皆能從容銜接出行。
馬尼拉航線回歸後，星宇航空於菲律賓航點涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更便利。
星宇航空也同步推出前往菲律賓3航點馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠專案，即日起至12月31日前，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享台幣1000元優惠，限量500份。
