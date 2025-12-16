星宇航空重啟馬尼拉航線 菲律賓限時優惠折千元

【時報記者林資傑台北報導】隨著民眾對身心靈健康的重視程度與日漸增，旅遊業者雄獅(2731)整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，認為未來國旅將建立「一山一特色」的深度連結，並將首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」。 雄獅規畫將「五感策展」融入「森林巴士」，結合甫於2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，打造具三大亮點的打造五感深度遊。 全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場以每年雙位數快速成長，現代人渴望的旅遊已轉向「定點深度放鬆」。雄獅國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級高山資源，雄獅將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體旅遊體驗。 王岳聰說明，未來雄獅山林路線將推出專屬「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客旅程始於上車那一刻，視覺及嗅覺先被山林所環繞，且導覽內容與餐桌上的在地食材，均將聚焦該路線的生態主軸進行「五感策展」。 以武陵與福壽山行程為例，雄獅呼應雪山山脈生態系，

