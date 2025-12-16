星宇航空重啟「台北－馬尼拉」航線！年底前訂票可享1千元優惠

馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。. 圖：星宇航空／提供

[Newtalk新聞] 台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，因此星宇航空今(16)日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日一班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，年底前訂往菲律賓航班的機票，還可享1千元優惠。

星宇航空指出，目前在台工作的菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，因此為提升兩地旅客的便利性及交流，星宇航空今日正式重新啟動台北－馬尼拉航線，航班安排為早去午回，讓旅客能更靈活運用一整天行程，無論是短期商務、返鄉探親，或城市型旅遊，皆能輕鬆銜接。

另外，隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班，星宇航空也同步推出前往菲律賓3航點：馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠專案：「『菲』常好玩，說走就走！」。

即日起至12月31日前，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1千元優惠，讓旅客可以一次體驗菲律賓的多元魅力，限量500份。

星宇航空台北－馬尼拉航線航班時刻表。 圖：星宇航空／提供