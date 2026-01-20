星宇航空開航台中－熊本航線 中台灣唯一直飛九州 串聯觀光與區域產業動能

▲星宇航空宣布，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】星宇航空宣布，將於2026年3月31日正式開航「台中－熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。該航線將以A321neo新世代客機執飛，每週三班，為中部旅客提供更便捷直達九州的空中通道，帶領旅人前往熱情洋溢的「火之國」熊本，開啟探索九州的新旅程。

▲熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源。

星宇航空執行長翟健華表示，熊本位居九州交通樞紐，擁有豐富的自然景觀與深厚的人文底蘊，不僅可造訪歷史悠久的熊本城、壯麗遼闊的阿蘇山與溫泉群，更可延伸前往療癒系代表的湯布院、金鱗湖等熱門景點，十分適合作為深度探索九州的起點。此外，熊本亦為日本重要的半導體產業聚落，與台中科學園區之間長期維持穩定的商務往來。

▲搭乘星宇航空從熊本入境，適合作爲探索九州的起點。

翟健華指出，開通中台灣獨家直飛熊本航線，將大幅縮短中部地區旅客前往九州的交通時間，不論是商務洽公或休閒度假，都能享受直飛所帶來的效率與舒適，進一步促進台日雙邊在觀光、產業與經貿上的交流合作。

▲星宇航空提供中部旅客直達九州的便利旅程，開啟探索熊本及周邊景點的新體驗！

為讓旅客透過熊本門戶暢遊整個九州，星宇航空也攜手多家旅行社業者，推出台中－熊本精緻團體行程，行程橫跨南北九州，涵蓋熊本城、阿蘇溫泉、湯布院、金鱗湖、福岡、太宰府天滿宮、櫻島、鹿兒島、高千穗峽等知名景點，融合自然風光、歷史文化與城市魅力。五天四夜團體行程最低團費新台幣34,500元起，相關詳情可洽各大旅行社。

星宇航空表示，台中－熊本航線將全程由A321neo機型執飛，提供舒適客艙體驗與高效能飛行表現，不僅為中部旅客開啟直飛九州的全新選擇，也進一步豐富星宇航空自台中出發的國際航線布局。

目前星宇航空已提供台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等多元航點，並預計於2月13日開航宮古島、3月30日再新增台中－東京航線。未來將持續依旅客需求滾動式拓展航線網絡，強化台中作為中部國際航空門戶的角色，讓中部旅客能更輕鬆便利地連結世界各地。