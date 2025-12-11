星宇航空高爾夫巡迴賽 直飛沖繩宮古島 海島高球三大名場

星宇航空海外高爾夫球巡迴賽明年三月再次啟程，直飛沖繩宮古島進行四天三夜高球之旅。（星宇航空提供）

記者傅希堯／台北報導

星宇航空海外高爾夫球巡迴賽再次啟程，並首度直飛沖繩縣的度假勝地宮古島！這場四天三夜的高球之旅，結合了世界級的絕美海景球場，安排球友盡情暢打三場球，並搭配奢華住宿與在地美食饗宴。活動提供台北出發2026年3月16日至3月19日、台中出發2026年3月17日至3月20日兩種梯次選擇，行程每位8萬900元起。凡於2026年1月11日前報名，曾參加過星宇高球巡迴賽或聯誼賽的球友可享專屬折扣2000元，新球友享折扣1000元，邀請更多熱愛高球的旅客共襄盛舉。

星宇航空表示，宮古島以其世界級的蔚藍海景與純淨沙灘聞名，四季氣候宜人，擁有豐富的自然景觀與獨特的琉球文化底蘊。島上擁有多座極具特色的高爾夫球場，其中三座著名海景名場將成為此次巡迴賽的主要賽場。球友們將會在被譽為島上最難預訂、擁有驚豔海景視野的Emerald Coast Golf Links揮桿，體驗其沿著湛藍海岸線延伸、風勢多變的度假型球道。海風吹拂下的打球體驗既具挑戰性又充滿度假氛圍，除了能直接眺望到綿延的珊瑚海，日落時更是絕佳的拍照景點。

另外，也將在以度假村式設施與壯麗地形著稱的Shigira Bay Country Club，體驗依山勢與海灣地形而建、高低落差明顯的球洞設計，感受可俯瞰整個海灣的高空擊球所帶來的視覺震撼。最後，前往以「海景全景球場」聞名、曾是日本百萬實境秀決賽場地的Ocean Links Miyakojima，感受藍海、白浪、岩岸交錯而成的獨特景觀。儘管其狹窄球道與側風組合偏向技巧型，卻也考驗球手的精準控球技巧，是宮古島上不可錯過的自然派球場選擇。

星宇航空指出，本次行程的住宿安排也別具用心，全程入住座落於宮古島西岸黃昏海灘旁的沖繩宮古島希爾頓度假酒店，酒店地理位置優越，交通便利，緊鄰機場與各大球場。球友們將安排入住35平方米的日落景觀房型，傍晚時分在陽台有機會欣賞到絕美的海天暮色，讓身心靈獲得徹底放鬆。

星宇航空表示，行程中也安排多場在地知名料理餐廳。選手之夜將於充滿創意的居酒屋舉行，使用在地食材融合傳統及新潮的創意料理，並搭配三味線表演，在樂聲及歡笑聲中一同度過美好的歡迎之夜。除此之外，也將前往炭火燒肉琉宮苑，品嚐被譽為「幻之和牛」的宮古牛，搭配宮古島特有的島野菜與海鮮，讓每一次用餐都成為深入認識宮古島在地的味覺旅程。

被譽為宮古島上最難預訂、擁有沿著湛藍海岸線的Emerald Coast Golf Links球場。（星宇航空提供）

星宇航空指出，宮古島巡迴賽，不只是一次高爾夫球技的展現，更是一場結合海島自然景緻、奢華住宿與在地美食饗宴的四感盛會。名額有限，敬請把握機會，一同踏上宮古島這座海天一色的高球天堂，開啟最值得紀念的高球假期。

星宇航空表示，宮古島有東亞馬爾地夫之稱，不僅擁有全球知名的七色海與純淨沙灘，全年氣候溫暖宜人，四季皆宜旅遊。無論是冬季享受避寒暖陽、探索世界級的珊瑚礁生態，或是在夏季盡情從事水上活動，宮古島都是頂級的度假選擇。星宇航空自2026年2月12日起將台北-宮古島下地島航線轉為定期航班，並新增台中出發航班於2月13日開航。透過北、中兩條定期航班服務，旅客將能更彈性地規劃旅程。