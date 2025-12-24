星宇航空點亮台北101 跨年光雕揭2026年三大布局

【記者趙筱文／台北報導】星宇航空正式揭曉台北101跨年光雕展演內容，透過大型光影演出回顧2025、並提前預告2026年三大發展重點。跨年夜光雕將以星宇航空機身畫面揭開序幕，依序呈現明年1月15日鳳凰城航線開航、台灣首架A350-1000正式加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等關鍵里程碑，成為今年跨年夜的一大亮點。

星宇航空表示，2026年對公司而言別具意義，不僅將迎來鳳凰城新航線開航，也將迎接A350-1000加入機隊，同時首度跨足歐洲市場。為此，特別透過台北101跨年光雕展演，與民眾一同迎接新年度的到來，象徵品牌邁向新階段的重要時刻。

配合光雕主題，星宇航空同步推出「猜不到歐」社群互動活動，邀請民眾預測星宇航空首條歐洲航線目的地。官方釋出多個可能選項，包括倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基與蘇黎世，凡於指定社群貼文下留言猜測，並上傳12月31日當天拍攝的台北101跨年光雕畫面，即有機會抽中該歐洲航線的首航經濟艙單人來回機票，相關活動資訊將於星宇航空官方社群平台公布。

此外，星宇航空也宣布於跨年夜在台北市政府主舞台上方，升起史努比機長造型氣球，陪伴民眾一同倒數迎接2026年。聖誕與跨年期間，星宇航空亦攜手史努比於台北信義區打造多點聯動打卡活動，民眾完成指定拍照與社群任務，即有機會獲得PEANUTS×STARLUX聯名周邊商品，為年末增添節慶氣氛。

星宇航空指出，隨著2025年進入尾聲，公司將以鳳凰城航線、A350-1000新機導入，以及歐洲航線開航三大里程碑，為2026年揭開序幕，未來也將持續透過航網拓展與品牌合作，為旅客帶來更多元的飛行體驗。

首條歐洲航線即將啟航，星宇航空邀請民眾一起參與社群互動，預測星宇航空第一個歐洲航點。星宇航空提供

