星宇航空：明年客運拚新高 插旗歐洲開拓2航點

（中央社記者江明晏台北22日電）星宇航空執行長翟健華表示，明年客運需求及表現可望再創新高，星宇航空將進入交機高峰期，一口氣新增14架新機，同時會大幅拓展航網版圖，並拓展到歐洲市場，預計開拓2個新航點，未來也規劃進軍大洋洲紐澳市場。

星宇航空今天召開法人說明會，累計前3季營收新台幣326.97億元，年增26%，稅後純益4.75億元，年減69%，每股稅後純益（EPS）0.16元。

翟健華表示，第2、3季客運市場因對等關稅不確定性、日本大地震謠言、美國簽證緊縮，以及新機陸續交付的前置成本影響，淨利較去年同期下滑。

他表示，「客運需求沒有消失，只是短暫不利因素推遲」，第4季起，關稅不確定消息鈍化風險下滑，客運需求逐步回復，載客率回升到78%，明年首季訂位狀況也是如此，今年前9月客運營收年增17%，載客人數22%；受惠AI等產品挹注，貨運收入年增69%，已超越去年全年，北美航線占72%。

展望後續，翟健華表示，2026年客、貨運持續穩健成長，明年因美國經貿不確定風險下降、台灣經濟持續成長，客運市場需求及表現可望再創新高。貨運方面，因AI等相關產品對於貨運需求持續成長，預期貨運好表現將延續至2026年。

機隊方面，他表示，目前為止星宇航空機隊規模為29架，後續將進入交機高峰，明年將達到43架，一口氣新增14架，2033年將至68架。

航點部分，翟健華指出，目前星宇航空有30個航點、35條航線，包括今年開航的4個新航線，東北亞每週航班最多，達110班，明年將持續開拓台北和台中新航點，高雄也將進駐，預告「明年十分精彩，會大幅拓展航網版圖」。

他表示，明年星宇航空1月將開闢台北－鳳凰城、2月開闢台中－下地島，明年也將增加2條台中出發航線，還將拓展到歐洲市場，預計開拓2個新航點，並評估具有成長潛力的亞洲和北美潛力航點，未來也規劃大洋洲航點。

針對經營風險，他點出民航製造供應鏈緊繃，預估狀況持續至2030年，因地緣政治衝突，營運成本增加，美國經貿政策具不確定性。（編輯：楊蘭軒）1141222