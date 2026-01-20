星宇航空3月底開航臺中－熊本航線每週3班

[Newtalk新聞] 迎接馬年到來，臺南市政府觀光旅遊局特別推薦結合傳統年節氛圍、自然景觀與國際觀光亮點的春節走春樂購遊路線，串聯「新化年貨大街」、「虎頭埤風景區」與「奇美博物館」，邀請民眾於春節期間走訪臺南，感受熱鬧年味、湖光山色、藝術文化與親子旅遊兼具的多元魅力。 臺南市長黃偉哲表示，臺南擁有深厚的歷史文化底蘊與豐富的觀光資源，市府以「一次規劃、多元體驗」為核心概念，整合春節年節氛圍、自然踏青、藝文展覽與大型活動，推出適合親子及闔家同行的春節套裝行程。期盼旅客透過完善的行程安排，放慢腳步深入體驗臺南的文化、藝術、美食與生活節奏，讓春節旅程兼具熱鬧氛圍與文化深度。 今年新化年貨大街將於 2 月 10 日至 2 月 16 日熱鬧登場，每逢春節總是吸引大量人潮，老街沿線匯集各式年節商品、傳統糕點、糖果乾貨與在地小吃，洋溢濃厚過年氣息。民眾除可採買年貨外，也能漫步新化老街，欣賞保存完整的街屋建築，並順道造訪新化武德殿、新化神社遺構等歷史景點，為走春行程增添人文層次。 結束新化老街行程後，旅客可沿著南 168 線前往虎頭埤風景區，在湖光山色與綠意環繞中踏青休憩。虎頭埤為台灣第一水庫，素有「

