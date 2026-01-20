星宇航空3月底開航臺中－熊本航線每週3班
記者李佩玲／綜合報導
星宇航空今（20）日宣布，將於3月31日開航臺中－熊本航線，成為中臺灣唯一直飛熊本的定期航班；該航線將以Ａ321neo機型執飛，每週3班，提供中部旅客直達九州的便利旅程。
星宇航空執行長翟健華表示，熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源，無論前往歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山與溫泉、或是延伸規劃前往兼具療癒與人文風情的湯布院與金鱗湖，皆十分便利，適合作爲探索九州的起點。另外，熊本也是日本半導體產業重鎮，與臺中科學園區有穩定的商務往來，開通中臺灣獨家直飛熊本航線，將大幅縮短中部旅客前往九州的交通時間。
目前星宇航空已提供臺中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日將開航宮古島、3月30日又將開航東京，星宇航空表示，未來將持續依旅客需求拓展更多航線，讓中部旅客更便利地連結世界各地。
星宇航空宣布3月底開航臺中－熊本航線，成為中臺灣唯一直飛熊本的定期航班。（星宇航空提供）
熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源。（星宇航空提供）
