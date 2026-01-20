星宇航空3/31開航台中-熊本 每週3班中台灣直飛九州

星宇航空今年逐漸拓展台中機場航線。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕星宇航空今年逐漸拓展台中機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，立委蔡其昌與何欣純皆在臉書宣布星宇航空開航台中-熊本，星宇航空表示，將於2026年3月31日開航「台中—熊本」航線，成為中台灣唯一直飛熊本的定期航班。此條航線將以Ａ321neo機型執飛，每週3班，也提供旅客直達九州的便利旅程，可搭配長崎、鹿兒島景點遊玩。

星宇航空執行長翟健華表示，熊本地處九州交通樞紐，擁有豐富的自然與文化資源，無論前往歷史悠久的熊本城、壯麗的阿蘇山與溫泉、或是延伸規劃前往兼具療癒與人文風情的湯布院與金鱗湖，皆十分便利，適合作爲探索九州的起點。

另外熊本也是日本半導體產業重鎮，與台中科學園區有穩定的商務往來。開通中台灣獨家直飛熊本航線，將大幅縮短中部旅客前往九州的交通時間，不論是商務洽公或休閒旅遊，都能享受更便利、舒適的直飛體驗。

星宇航空已提供台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日將開航宮古島、3月30日又將開航東京，未來將持續依旅客需求拓展更多航線，讓中部旅客能更便利地連結世界各地。

熊本縣復古風十足的觀光列車「伊三郎、新平」。(記者張軒哲攝)

熊本縣湯島是九州著名貓島。(記者張軒哲攝)

