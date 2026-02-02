星宇航空6/2開航台中-釜山 2/23開賣每週3班
〔記者張軒哲／台中報導〕星宇航空今年逐漸拓展台中機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，由於台中缺乏直飛韓國第二大城釜山航線，星宇航空預計6月2日首飛台中-釜山，中部旅客暢遊慶尚南北道更加便利，預計2月23日系統開放購票。
星宇航空除了增開台中航點、增班，也計畫在台中機場增加配置一架飛機，總數來到四架，在3月開始的夏季班表，持續增開航線，據了解，北海道一向是國人熱門旅遊區域，星宇也評估規劃台中-札幌航線。
立委蔡其昌也在臉書宣布星宇航空開航台中-釜山；預計每週3班(二、五、日)執飛機型Airbus A321，早去午回班機，遊客可以搭配大邱遊玩，自由行的旅客也可搭乘高鐵串聯首爾，採雙點進出，一次暢遊韓國2大城市。
