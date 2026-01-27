星宇航空A350-1000換裝 機械美學大師空山基打造藝術機

星宇航空攜手空山基，打造全球最大藝術品。圖左為星宇航空董事長張國煒，右為空山基。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空(2646)再出創舉!星宇航空今日宣布，與日本超寫實機械美學(Hyperrealist Robotic Aesthetics)的重要開創者空山基HajimeSorayama合作，為A350-1000新機塗裝，成為世界上最大的藝術品。星宇航空董事長張國煒表示，與空山基合作的藝術機，預計今年下半年陸續啟航。

張國煒指出，星宇航空今年是開航第七年，也是A350-1000首架交機，而飛機一直是硬性、冰冷的存在，空山基的設計，是為金屬帶來情感，星宇航空希望藉空山基的金屬，乘載情感，連結人與人的情感，預計第三、第四架A350-1000就是由空山基設計的塗裝。

廣告 廣告

張國煒說，星宇航空成立以來，旨在提供精品服務，今年推出此合作案，希望帶來感性的一面，更任品牌傳達一個未來感，而此合作案籌備三年，期間在與空中巴士、空山基討論時，最大的挑戰就是顏色的調配，最後榮幸完成這件令人驚豔的事情，這是星宇與空山基共同創作的作品，感謝空山基個人冠名，創作出最大的藝術品。

空山基可說是全球當代最具國際影響力的藝術家之一，被譽為殿堂級的視覺藝術先驅，憑藉其獨樹一幟、享譽全球的SexyRobots系列，成功衝擊了人們對於美學、科技與前衛的傳統認知，在藝術、設計、時尚三大領域都具有無可替代、定義跨時代的影響力。在科技領域方面， 1999年空山基參與Sony原創機器狗 AIBO 的概念設計，賦予這款初代機器寵物充滿未來感的線條，榮獲日本 Good Design 大獎，今仍是科技與藝術結合的經典範例。

在時尚精品方面， 2019年和Dior 展開了跨時代歷史性的合作，與時任Dior男裝藝術總監 Kim Jones聯手，重新演繹了兩種 Dior 的簽名字CONFIDENTIAL樣，將Dior 優雅的法式基因注入前衛的「復古未來主義」，共同編織了一場跨越時空的迷幻夢境，並大膽推出全鋁合金打造的馬鞍包，成功模糊了高級時裝與當代藝術的界線，將機械美學引入精品殿堂。

在極速運動則是2024年，空山基與傳奇 F1 賽車手 Lewis Hamilton展開跨界合作，為 Hamilton 量身打造一款極具未來感的專屬賽車頭盔，整體採用全電鍍銀色塗層，並於護目鏡加入大膽的 LED 發光設計，宛如將科幻未來直接帶進賽道。

【看原文連結】

更多自由時報報導

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

智利櫻桃價格又降20％ 整體品質與果肉狀況商販這麼說

全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

