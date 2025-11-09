星宇航空JX236航班系統異常延誤 旅客夜宿香港飯店

星宇航空自香港飛往台北的JX236航班，在準備滑行前因系統訊號異常被迫停機檢修，導致全機旅客滯留機上，最後延誤至今（9）日才返台。 圖/取自「跟著湯姆仕吃喝玩樂」臉書粉專

[Newtalk新聞]

星宇航空自香港飛往台北的JX236航班，原訂於當地時間8日晚間19時45分起飛，卻在準備滑行前因系統訊號異常被迫停機檢修，導致全機旅客滯留機上，最後延誤至今（9）日才返台，星宇航空表示，因檢修時間超出預期，已安排旅客入住飯店休息，並對造成行程不便深感歉意。

星宇航空說明，JX236航班在起飛前出現系統訊號異常，機組人員依標準作業程序立即停機並通知地勤與機務團隊進行詳細檢查，檢修期間機上旅客被安排享用餐點服務，然而，由於異常排除時間延宕，為避免乘客在機上久候，公司決定讓旅客下機，並統一安排飯店住宿及隔日航班返台。

儘管航空公司已做出安置措施，部分旅客仍在社群平台上反映，批評資訊通知不夠即時、處理流程混亂，但也有人表示理解航空公司「寧願延誤也要安全」，相關討論迅速在網路發酵。

星宇航空強調，飛航安全始終是最高原則，對此次造成旅客不便表達歉意，並承諾將檢討通報流程與現場應變機制，避免類似事件重演。

