星宇跨年玩真的！101光雕「藏歐洲新航點」 猜中就送首航機票

記者李育道／台北報導

星宇航空23日揭曉台北101跨年光雕展演內容，除以震撼光影展望2026年航網與機隊布局外，也同步推出「猜不到歐」社群活動，邀請民眾在跨年夜捕捉光雕畫面、預測星宇航空首條歐洲航線，猜中者將有機會抽中歐洲航線首航經濟艙來回機票。

星宇航空指出，今年台北101跨年光雕展演以星宇航空機身畫面揭開序幕，接續呈現多項即將到來的重要里程碑，包括2026年1月15日鳳凰城航線正式開航、台灣首架A350-1000加入機隊，以及星宇航空首條歐洲航線即將啟航，透過光影演出提前向民眾預告新一年的布局方向。

跨年當天，台北市政府主舞台上方也將升起史努比機長造型氣球，陪伴現場民眾一同倒數迎接2026年。星宇航空表示，2026年對公司而言是關鍵的一年，無論是航線拓展或機隊升級，都將陸續到位，期盼透過跨年夜的視覺展演，與旅客一同迎向全新里程。

星宇航空邀請民眾預測星宇航空第一個歐洲航點，只要在官方社群指定貼文下方留言答案，並上傳12月31日當天拍攝到的台北101光雕畫面，即有機會抽中該航線首航經濟艙單人來回機票。(圖／星宇航空提供）

配合光雕內容，星宇航空同步推出「猜不到歐」社群互動活動，邀請民眾預測星宇航空第一個歐洲航點，可能選項包含倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基及蘇黎世。民眾只要在官方社群指定貼文下方留言答案，並上傳12月31日當天拍攝到的台北101光雕畫面，即有機會抽中該航線首航經濟艙單人來回機票。

此外，星宇航空在聖誕與跨年期間再度攜手史努比，於台北信義區打造多點聯動的跨年打卡活動。12月25日至12月31日，民眾前往指定地點拍照並完成社群互動任務，即有機會抽中PEANUTS×STARLUX聯名帆布手提袋或手機掛繩等好禮。

星宇航空表示，將以一系列跨年活動為2025年畫下句點，迎接充滿期待的2026年。隨著鳳凰城航線開航、A350-1000新機到位及歐洲航線啟航，星宇航空也將陸續推出相關首航活動與優惠，民眾可以期待。

