星宇重啟直飛馬尼拉 每週往返菲國航班增至23班

（中央社記者余曉涵台北16日電）星宇航空今天重啟台北-馬尼拉航班，每天一班早去午回，航點至此涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班。

台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇。

星宇航空今天發布新聞稿表示，今天起重啟台北-馬尼拉航線，提供每天一班早去午回的服務，讓旅客能靈活運用一整天行程。

星宇航空說，隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇航空於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每週往返菲律賓航班總數達23班。

星宇航空在2021年開航台北-馬尼拉航線，當時初期皆以每週2班往返，後來增加至每天1班。2023年時因時間帶不理想等原因逐漸減班停飛，今年起台菲雙方相互給予14天免簽待遇，加上菲律賓往返美國的長程轉機需求暢旺，利用台灣優越的地理位置銜接菲律賓與美國市場，因此星宇航空重啟台北-馬尼拉航線。

另外，日本越洋航空公司（Japan Transocean Air）日前宣布明年2月開航台北-沖繩航線；越捷航空（VietJet Air）則在12月3日重啟直飛昆島（Con Dao）的服務，旅客可以透過台中和高雄直飛河內或胡志明市的航班銜接昆島航班。（編輯：黃名璽）1141216