星宇重啟馬尼拉航線 每日1班直飛 達3大城市

馬尼拉菲律賓文化中心是菲律賓的國家級文化藝術中心，由多個劇院、博物館、場館組成，展現了菲律賓獨特的建築風格。（星宇航空提供／陳祐誠台北傳真）

星宇航空今日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日1班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，為往返兩地的旅客提供更穩定且高效率的飛航選擇。

台、菲兩地商務、旅遊互動頻繁，在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，目前雙邊相互給予14天免簽待遇，加上不到2小時的直飛航程，星宇航空此次重新啟動台北－馬尼拉航線，大幅提升兩地旅客的便利性及交流。

星宇航空表示，早去午回的航班安排，讓旅客能更靈活運用一整天行程，無論是短期商務、返鄉探親，或城市型旅遊，皆能輕鬆銜接、從容出行。

隨著馬尼拉航線正式回歸，星宇於菲律賓的航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克3大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班，透過多點布局策略，提升雙邊運能與行程彈性，讓旅客在跨國轉機與多城市規劃上更加便利。

星宇航空也同步推出前往菲律賓3航點：馬尼拉、宿霧、克拉克的限時優惠專案，即日起至12月31日前，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享新台幣1000元優惠，讓旅客可以一次體驗菲律賓的多元魅力，限量500份。

