星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

（中央社記者余曉涵台北1日電）星宇航空表示，頭等艙及商務艙在長程線的備品即日起陸續升級，豪華經濟艙備品預計2月改版，經濟艙過夜包規劃4月起升級改版。

機上備品是不少旅客選擇搭乘航空公司時的考量因素之一，根據星宇航空發布的新聞稿，今年長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包。

星宇航空表示，元旦起，頭等艙旅客提供的機上家居服將與HUNTSMAN合作；商務艙將與Paul Smith合作，從1月15日起率先在鳳凰城航線提供，1月底起，全面使用於各長程航線。

星宇航空表示，4月起頭等艙與商務艙化妝室備品也將導入全新專屬香氛系列Inspired by THREE。

豪經艙及經濟艙的部分，星宇航空指出，豪經艙的過夜包預計2月底改版，以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，並且從今天起豪經艙將與台灣知名寢具品牌眠豆腐合作，拖鞋也將陸續換新；經濟艙預計4月中推出升級改版。

另外，華航去年打造全台首架迪士尼彩繪機搶攻親子旅遊市場，並攜手米其林餐廳T+T推出聯名機上餐；國泰航空日前升級亞洲萬里通聯名卡權益，讓消費者在台刷卡也可累積會籍積分。（編輯：管中維）1150101