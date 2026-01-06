星宇首架A350-1000交機 張國煒今親駕返台 助開拓歐美航點

星宇航空宣布，全台首架、同時也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，已於法國土魯斯完成交機，由董事長張國煒親駕返台，預計今天（6日）上午10時抵達桃園國際機場。星宇航空指出，新機航程可直飛美國東岸，將成為長程航線營運助力、擴大機隊規模，協助未來插旗歐洲、美東航點，拓展跨洲航線。

星宇航空6日宣布，全台首架、也是星宇航空首架A350-1000廣體客機已於法國土魯斯完成交機。（圖／星宇航空提供）

星宇航空發布訊息表示，全台第一架、也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，已於法國土魯斯時間5日下午2時10分起飛前往台灣，機身編號B-58551，由星宇航空董事長張國煒率領團隊，赴法國土魯斯Airbus總部參與交機。

星宇航空指出，由董事長張國煒親自駕駛新機返台，預計於台灣時間6日上午10時抵達桃園國際機場。

星宇航空6日宣布，全台首架、也是星宇航空首架A350-1000廣體客機已於法國土魯斯完成交機，由董事長張國煒親駕返台，助力星宇航空長程航線。（圖／星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華表示，A350-1000的到位，代表星宇航空跨入更具規模與競爭力的長程市場，其航程較A350-900更遠，可直飛美國東岸，是未來長程航線營運助力。星宇航空未來將以台北為樞紐，持續拓展跨洲航線布局。

星宇航空說明，全新A350-1000是星宇航空機隊中現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號。本架飛機採用星宇航空專屬設計塗裝，共設置4艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達1萬5600公里，預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力。

星宇航空也提到，此架A350-1000完成新機導入驗證後，預計於今年2月投入營運，逐步加入亞洲及北美航線，2026年會再有5架新機陸續到位。

星宇航空目前機隊共有30架，分別為13架A321neo、6架A330neo及10架A350-900，以及今天交付的A350-1000，並已訂購10架A350F貨機，未來將同步布局貨運市場。

（責任主編：莊儱宇）