星宇首架A350-1000交機！張國煒今親駕返台 大批航空迷搶拍

全台第一架，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機在法國完成交機，由董事長張國煒親駕返台，今（6）天一早抵達桃園機場，吸引超多航空迷搶拍，未來將插旗歐洲、美東航點。但星宇航空日前宣布年終一個月，與其他國籍航空落差太大，掀起員工不滿，張國煒受訪坦言因去年各項成本大，尤其2026年星宇要交機14架，喊話員工希望體諒。

水門禮迎接！K董親赴法國交機 預計2月投入營運

手機、相機準備好，航空迷一早到桃園機場等待，就是為了星宇航空首架A350-1000廣體客機來！A350-1000是A350機型當中最大的型號，其機身上有著醒目的「1000」字樣，星宇這架飛機共有350個座位、設置4艙等，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙。

大批航空迷到桃機搶拍。圖／台視新聞

這回由星宇航空董事長張國煒K董到法國交機，並親自駕駛返台，於6號上午10點多抵達桃園國際機場，還進行了水門禮。這是全台第一架，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，預計在今年2月投入營運，未來將插旗歐洲、美東航點！

水門禮。圖／台視新聞

年終僅1個月員工炸鍋 張國煒心情沉重喊話員工盼體諒

不過日前一封內部信引發爭議，星宇航空稱因遭遇對等關稅、美簽緊縮，還有日本地震謠言等因素，影響了獲利表現，加上今年將迎來最大的14架新機交付潮，因此這次發放1個月的年終獎金。消息一出引發員工不滿，把各家國籍航空年終獎金比一比，長榮航空這次預計發放6.5個月，台灣虎航有機會發放10個月或更多，對比星宇的實在落差太大。

針對年終一事，張國煒盼員工能體諒。圖／台視新聞

有自稱星宇航空的員工在網路上指出，公司有錢贊助跨年煙火廣告，但年終獎金卻遠低於基層預期，還有專家擔心會釀成一波年後離職潮。對此張國煒也親上火線回應，坦言心情很沉重，希望同仁們能夠體諒、繼續努力。公司營收與員工福利如何取得平衡，也將是留才關鍵！

