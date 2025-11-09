星宇香港返台航班系統異常延誤 旅客滯留當地一晚今返台

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

星宇航空昨（8）日一班往返香港–台北的航班再起飛前出現異常而延誤，旅客因此滯留當地一晚。星宇航空表示，為確保飛航安全，依標準作業程序停機檢修，並安排旅客入住當地飯店休息，改搭今（9）同一時間航班返台，對旅客造成的不變深表歉意。

星宇航空昨（8）日一班往返香港–台北的航班再起飛前出現異常而延誤，旅客因此滯留當地一晚。（圖／星宇航空官網）

根據香港媒體報導，原定於香港時間晚間7點45分起飛的JX236航班，班機疑似出現綠色液壓系統故障，繞行機場一圈又返回停機坪，甚至派出消防車抵達現場，而旅客則是在機上等待四個小時後仍然因航班取消被請下飛機。

廣告 廣告

由於檢修時間超出預期，星宇航空表示，最終決定安排旅客入住飯店過夜，且改搭今（9）同一時間航班返台，以保障旅客安全與舒適，對於造成旅客行程不便，深感歉意。

更多FTNN新聞網報導

搭機別亂放！立榮禁託運藍牙耳機 長榮、虎航也跟進：防待機自燃

新北耶誕城挨轟「塞車地獄」 侯友宜揭改善重點：這幾年交通越來越順暢

表定下班只是參考？診所被控「壓榨式排班」 助理怒離職：證據已準備好

