星宇2026長程線機上餐亮相！攜手米其林一星《元紀．台灣菜》機上吃得到炒米粉、杏仁露

星宇航空攜手《元紀．台灣菜》 打造2026年長程線全新機上餐點。

飛得再遠，也要讓旅客吃到家的味道！星宇航空以台灣風土為靈感，深化機上餐飲體驗，宣布攜手連續於2024、2025年榮獲米其林一星肯定的《元紀．台灣菜》，並於記者會上公開2026年長程線全新機上餐點，邀請大家搶先試菜。

星宇航空表示此次合作以「家的味道」為核心，希望將台灣土地的記憶、溫度與飲食文化，端上萬呎高空，此次合作的元紀以台灣在地食材為根基，主廚李彥錡秉持對食材的尊重與料理的執著，細膩以當代手法演繹台灣料理。

台中「元紀．台灣菜」於2024年4月20日正式開幕，開幕不到一年即摘下米其林一星。

元紀．台灣菜連續於2024、2025年榮獲米其林一星肯定。

星宇航空公關長梁文龍（左）致贈星宇航空飛機模型予寶元紀企業營運長暨副總經理盛緒平（右）。

此次聯手以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，專為長程航班設計，考量旅客在飛行休息前的用餐需求，設計出能讓旅客吃得精巧的套餐。寶元紀企業營運長暨副總經理盛緒平分享菜單設計上的小巧思：「我們使用苗栗金棗、煙燻技法，這些都是台灣料理中熟悉的元素，希望台灣人在飛機上能吃到家鄉的味道，也讓國際旅客嘗嘗道地的台灣風味。」



