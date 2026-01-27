星宇A350藝術機 下半年啟航

星宇航空27日於日本東京表參道舉行「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」合作案發表會，由日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA）操刀，運用標誌金與銀兩色，將兩架A350-1000轉化為「全球最大」飛行藝術品。星宇航空董事長張國煒指出，2架塗裝機預計下半年陸續啟航，請粉絲敬請期待本次的空中藝術饗宴。

張國煒表示，當飛行遇見藝術，就像是理性的線條與感性的靈魂產生共鳴，而飛機本身是極致卻冰冷的機械結構，但星宇不斷追求的，就是讓飛行更有溫度與美感，而空山基老師的藝術創作充滿未來性，且賦予了金屬濃厚的情感，而這次合作最困難的部分就是色彩調配，但最後仍達到老師心目中的完美要求。

空山基提到，這2架飛機是和張國煒董事長共同完成的作品，就像是伯樂相遇，且雙方的骨子裡，都有一種「反骨基因」，不甘於現狀，更想做出市場區隔的革新精神，且星宇航空在技術與資源上全力支持，克服了諸多限制，希望能讓世界感受到直擊心靈的驚豔。

星宇航空介紹，空山基的藝術主軸圍繞著金屬與情感之間的關係，將冰冷的金屬賦予溫度，與星宇航空精神與體驗高度契合。

星宇航空強調，核心視覺的部分，將空山基代表作機械姬與AIRSORAYAMA飛機結合，作品以湛藍為底色，象徵自由與無限可能，並內藏星宇航空的精神指標「北極星」作為指引之光，而機械姬腿上銘刻的「STARLUX」金環，更是金屬美學與品牌靈魂的最深邃連結。