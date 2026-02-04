星宇A350-1000現身新加坡航展 布局全球航網

（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）亞洲規模最大的新加坡航展近日登場，星宇航空受邀展出新世代廣體客機A350-1000，是唯一參展的台灣航空公司。採購長黃介至今天接受中央社採訪表示，全球化是今年的重點策略，將提升廣體機占比，進一步強化中長程航網布局。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）3日至8日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。中央社等國際媒體受邀參與，並出席相關展演與論壇。星宇航空應空中巴士（Airbus）邀請，以全台首架A350-1000參展，為今年唯一參與新加坡航展的台灣航空公司。

A350-1000是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，也是此次航展備受國際媒體討論機型之一，其機身採用先進碳纖維複合材料打造，並以曜石灰為基底顏色，搭配大地金，透過專屬尾翼塗裝與機身「1000」字樣，吸引國際航迷與媒體駐足拍攝。

星宇航空採購長黃介至下午在機上接受中央社訪問時表示，星宇航空進入交機高峰期，預計於2026年底前陸續引進14架新機，包含3架A321neo、5架A330neo及6架A350-1000，屆時機隊規模將擴增至43架，廣體機占比亦將提升至超過6成，進一步強化中長程航網布局與營運彈性。

「Globalize（全球化）是我們今年的策略」，黃介至表示，這次來到新加坡航展正是希望展現這樣的企圖心，也把握國際曝光機會。台灣的地理位置本來就非常有利，未來在拓展北美等國際航網布局上，這類機型將會是一大助力。

Airbus亞太區總裁史坦利（Anand Stanley）透過新聞資料指出，星宇航空A350-1000能於新加坡航展亮相，不僅象徵雙方長期緊密合作的重要里程碑，也突顯亞太地區長程航線連結日益提升的重要性。（編輯：陳慧萍）1150204