星宇A350-1000首航東京！水門禮迎台灣首架國籍新機

桃園國際機場特別安排水門禮，為這趟首航揭開序幕，象徵國內航空產業邁向新階段。（陳麒全攝）

台灣航空史迎來重要里程碑。星宇航空首架A350-1000客機10日正式執行首次載客飛航，JX802航班自桃園國際機場直飛日本東京成田機場，不僅是星宇航空機隊的新成員，也成為台灣首架投入營運的國籍A350-1000客機。桃園國際機場特別安排水門禮，為這趟首航揭開序幕，象徵國內航空產業邁向新階段。

為紀念這項歷史性時刻，星宇航空在桃園機場第二航廈A8候機室舉辦首航活動，邀請旅客一同參與。現場設置多樣拍照打卡布置，空服員與旅客互動合影，候機室內氣氛熱鬧溫馨，不少旅客也特地記錄下這趟別具意義的飛行。

星宇航空也與統一超商CITY PRIMA精品咖啡合作，為首航旅客提供登機前的咖啡體驗。（陳麒全攝）

A350-1000頭等艙。（陳麒全攝）

A350-1000商務艙。（陳麒全攝）

活動中，星宇航空也與統一超商CITY PRIMA精品咖啡合作，為首航旅客提供登機前的咖啡體驗。CITY PRIMA特別設計首航限定杯套，結合A350-1000碳纖維機身意象與星宇航空標誌性尾翼設計，杯套中更隱藏專屬密碼，現場抽出三位幸運旅客，各獲得30杯大杯精品咖啡，為首航增添驚喜彩蛋。

此外，星宇航空也準備首航限定紀念品，包含Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙，讓旅客將這趟特別的飛行回憶帶回家收藏。

星宇航空A350-1000屬於新世代長程廣體客機，具備更佳燃油效率、航程表現與客艙舒適度，機艙配置為4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。星宇航空表示，2026年預計將接收6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線，持續提升旅客飛行體驗。

