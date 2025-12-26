星寵控股攜手華南金控 推出「寵物信託」金融監管 × 預防醫學，一站式守護毛孩

圖▲毛孩已是家庭不可或缺的成員。(圖/星寵控股提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

全球寵物經濟持續成長，市場規模已超過 3,200億美元，毛孩早已是家庭一員。看準「毛孩關懷 × 照護善終」的需求，星寵控股股份有限公司宣布與華南金控（旗下華南銀行）攜手，推出全台首波「寵物信託」服務，開啟金融與生命產業的跨界合作新篇章。

圖▲寵物關懷計畫健康檢查示意圖。(圖/星寵控股提供)

三大亮點 一眼看懂

銀行信託監管更安心：飼主購買服務後，75%預付資金由華南銀行信託專戶管理、專款專用；服務提供方雖為信託之委託人兼受益人，但於履約前不得動支。如未能履約，銀行將依服務方指示返還剩餘款項，保障權益。

預防醫學先行：結合「永諾承信（YouTrust）」寵物關懷計畫，導入定期高階健檢、疫苗、遺傳風險評估、營養諮詢等，讓照護從前端開始。

從健康到善終的一站式託付：平日健康管理 → 疾病預防與醫療 → 臨終服務，全程透明、制度化、可追溯。

以信託制度，讓愛與責任被妥善安放

星寵與華南銀行將信託制度導入毛孩關懷場景：飼主的預付資金在履約前由銀行信託專戶保管與監督，落實專款專用；若發生無法履約情形，銀行依約處理返還流程。此舉讓寵物產業正式邁入制度化與透明化的新階段，讓每份深情安排，都能擁有可被驗證的保障。

圖▲華南銀行總部示意圖。(圖/星寵控股提供)

預防勝於治療：永諾承信關懷計畫

「永諾承信（YouTrust）」整合專業獸醫與高端醫療資源，將服務前移至預防醫學：定期健檢、疫苗規劃、遺傳疾病風險與營養管理皆以數據化追蹤，協助飼主及早發現潛在病徵並即時介入，讓毛孩活得健康、走得安詳。

共創毛孩永續新未來

這項合作不只是金融創新，更是對生命價值的尊重與承諾。透過信託導入，飼主的愛能跨越時間，成為毛孩永恆依靠。星寵控股與金融夥伴將持續深化合作，推出更多延伸服務，打造以「健康 × 安心 × 永續」為核心的完整照護生態。

星寵控股執行長戴承宏表示：「寵物已是家庭不可或缺的成員。未來十年，人類醫療科技將同步應用於寵物照護，不只延長壽命，更是提升生活品質。我們將見證『人寵健康一體化』的願景落地，讓每一份陪伴更長久、更健康。」服務資訊：永諾承信官網 https://youtrust.asia