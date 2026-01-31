星專家：台灣半導體動能助東南亞 區域經濟受惠

（中央社記者吳昇鴻新加坡31日專電）台灣是全球半導體供應鏈生產核心，新加坡專家今天指出，星國受惠於半導體產業復甦帶動的訂單，特別是台積電在內的供應鏈動能；為因應地緣局勢，企業著手分散供應鏈風險，相關產能由中國轉向東南亞的趨勢將持續。

馬來亞銀行（Maybank）金融產業研究主管維克拉馬辛（Thilan Wickramasinghe）上午在2026年金融業市場展望暨風水論壇（2026 Market Outlook & Feng Shui Event）會後接受中央社訪問，他分析區域貨幣政策與地緣政治變數下的產業供應鏈趨勢，並談及台灣半導體發展等議題。

廣告 廣告

對於有專家曾指出，避險資金流入有助支撐新加坡幣，維克拉馬辛認為，市場可以接受波動，但不喜歡不確定性，在目前的環境下，新加坡提供的正是相對的政策、經濟條件確定性，因此才會看到全球流動性財富正逐步轉向新加坡。以產業面來看，整體市場都將受惠，尤其包括銀行業、部分網路公司及一些工業類型的企業。

新幣兌美元近日走強，新加坡金管局29日發布1月貨幣政策聲明，宣布維持新元名目有效匯率政策區間的現有升值幅度。這是金管局連續第3次在貨幣政策上按兵不動。

被問及台星科技領域互動，維克拉馬辛表示，新加坡可望受惠於全球半導體產業復甦所帶動的後續訂單，特別是台灣製造業者的相關需求，其中包括台積電的供應鏈動能，預期2026年起新加坡在半導體製造、記憶體與專用設備等領域的發展動能將逐步回升，並進一步擴散至東南亞其他市場。

此外，美國記憶體廠美光27日在新加坡動土，打造先進晶圓製造廠，預計未來10年投資約240億美元，協助美光AI及資料導向應用快速擴張所帶動的快閃記憶體（NAND）市場需求；預計2028年下半年可開始生產。

維克拉馬辛表示，「若觀察資料中心產業及其基礎建設，無論是在東南亞整體甚至新加坡本身，相較於美國、台灣、韓國等成熟市場，仍是落後」。

他認為，東南亞地區基礎建設仍具備相當大的成長空間。隨著美國關稅政策及貿易限制措施延伸的不確定性，越來越多企業、尤其是亞洲企業都會著手分散整體供應鏈風險，例如相關產能由中國轉向東南亞的趨勢將持續，甚至可能進一步加速。

維克拉馬辛指出，特別是電子與半導體供應鏈正加速布局東南亞，同時各國也推出多項誘因政策，例如柔佛新加坡經濟特區（JS-SEZ）。新加坡土地資源有限，資料中心投資成本相對偏高，但新加坡仍可望透過柔新經濟特區受惠，在馬來西亞資料中心建設熱潮中，發揮全球金融中心與資本募集平台的角色，間接受益。（編輯：周永捷）1150131